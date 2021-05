Pietro Lombardi: Weiser Appell an die Väter „da draußen“

Pietro Lombardi: Weiser Appell an die Väter "da draußen"

14.05.2021 11:00 Uhr

Sänger, Social Media-Star und Papa Pietro Lombardi redet zum Vatertag allen Vätern ins Gewissen.

Der Sänger hat mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi den fünfjährigen Alessio und liebt seinen Sohn über alles. Als Co-Eltern erziehen die beiden Stars ihren Sohn gemeinsam und stellen immer das Wohl des Kleinen an oberste Stelle.

Was Pietro Lombardi sauer macht

Genau das erwartet Pietro Lombardi, der gerade in die Türkei abgereist ist, auch von allen anderen Menschen, die ein Kind in die Welt setzen. In seiner Instagram-Story erklärt der Musiker zum Vatertag, wie wütend es ihn mache, wenn sich Väter oder auch Mütter vor der Verantwortung drücken, wenn sie ein eigenes Kind haben. Er appelliert deshalb offen, dass jedes Elternteil für sein Kind da sein müsse und dass die Dankbarkeit eines Kindes ohnehin der schönste Lohn sei. „An alle Papas da draußen: Schönen Vatertag“, leitete er seinen Vortrag ein.

Alles für ein „Ich-liebe-Dich“ vom Kind

Weiter schreibt der Strahlemann: „Seid immer für Eure Kinder da und versucht, der bestmögliche Vater zu sein. Ich weiß, man kann nicht immer perfekt sein und man macht auch nicht immer alles richtig und man muss auch nicht immer alles richtig machen, aber versucht einfach für Eure Kinder der bestmögliche Papa zu sein. Dann macht ihr alles richtig. Denn es gibt nichts Schöneres auf der Welt als das ‚Ich liebe dich‘ von einem Kind, von seinem eigenen Kind.“

Und dann macht Pietro noch auf eins aufmerksam. Ab 7. Juni ist sein Eis endlich überall in Deutschland zu haben! Frage zum Schluss: Was macht eigentlich Alessio? (Bang/KT)