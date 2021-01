14.01.2021 21:15 Uhr

Pietro verkauft bald sein eigenes Eis

Obwohl Pietro Lombardi immer noch mit seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen hat, findet er trotzdem Zeit für eine seiner sehr beliebten Instagram-Fragerunden. Dieses Mal verrät er eine neue Geschäftsidee.

Der Sänger Pietro Lombardi (28) muss gerade ganz viel Langweile haben. Schließlich befindet sich der 28-Jährige derzeit in Corona-Quarantäne. Um sich die Zeit zu vertreiben, stellt er sich den ehrlich und direkten Fragen seiner Follower und dabei kommen einige interessante Dinge ans Licht.

Pietros Projekte 2021

Ein Fan wollte von Pietro Lombardi wissen, ob er schon neue Projekte für dieses Jahr geplant hat und das hat er. Der Sänger macht es Capital Bra und Shirin David nach. Capi hat nämlich letztes Jahr seine eigene Pizza rausgebracht und auch die Rap-Queen plant, ihren eigenen Eistee auf den Markt zu bringen. „Abseits der Musik und TV-Sachen kommt mein eigenes Eis raus und in den Handel“, antwortet Pietro seinem Fan.

„Und ich eröffne noch etwas anderes …“

Seine Fans dürfen sich aber nicht auf Eis von Pietro Lombardi freuen. Der 28-Jährige plant noch etwas anderes. „Und ich eröffne noch etwas anderes, aber psst“, schreibt der Sänger geheimnisvoll. Ob er vielleicht sogar eine Eisdiele eröffnen wird oder ob es eine ganz andere Richtung geht, kann nur spekuliert werden. Pietro verrät keine weiteren Details. Es bleibt also spannend, was uns im Jahr 2021 alles aus dem Hause Lombardi erwarten wird.

Wird Pietro sein eigenes TV-Format bekommen?

Vielleicht könnte mit seiner Aussage auch ein eigenes TV-Format gemeint sein. Der 28-Jährige verrät in seiner Instagram-Fragerunde, dass er schon reichlich Angebote bekommen hat. „Also ich habe viele TV-Angebote bekommen für eigene Formate das steht offen und zu DSDS zurück, wer weiß 🙂 mal schauen“, plaudert Pietro aus. Vor fast sechs Jahren war Pietro schon einmal Teil seiner eigenen Reality-Show, damals mit Ex-Frau Sarah Lombardi. Eine Staffel lang lief „Sarah und Pietro bauen ein Haus“ im deutschen TV.

Galerie

So geht es Pietro in Quarantäne

Wer weiß, ob es schon bald eine neue Show mit Ex-Freundin Laura Maria geben könnten. Schließlich haben die zwei immer noch Kontakt. Am 6. Januar wurde Pietro Lombardi positiv auf das Coronavirus getestet und auch Laura Maria befindet sich derzeit in Quarantäne. Auf die Frage, wie es ihm aktuell geht antwortet so: „Mir geht es relativ gut mal hier mal da Kopfschmerzen aber sonst wird es besser.“

(TSK)