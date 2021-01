23.01.2021 21:15 Uhr

Pietros Ex Laura Maria Rypa: Jetzt erklärt dieser Influencer, was mit ihr lief

Eigentlich hatte Pietro Lombardis Ex Laura Maria Rypa Anfang des Jahres in einer Q&A-Runde auf Instagram verraten, dass sie sich nach der Trennung von dem Sänger zwar mal mit einem anderen Mann verabredet hatte, aber letztendlich nichts draus wurde.

Jetzt meldet sich ihr früherer Love-Interest aber selbst mal zu Wort – und erklärt, dass da doch deutlich mehr war, als sie preisgegeben hatte. Influencer Jonathan Steinig durfte der Glückliche sein, der mit der hübschen Blondine ausgehen durfte. Und ihn scheint es doch mehr erwischt zu haben, wie er gegenüber „RTL“ jetzt gestand. „Ich habe sie über Instagram kennengelernt. Sie ist eine wunderschöne Frau, sie ist sehr liebenswürdig“.

Sie will eine Familie, er noch nicht

Über ihre Vorstellungen einer Beziehung habe der junge Mann auch eine ganze Menge erfahren. So solle sie ihm anvertraut haben, dass sie gerne mal eine Familie gründen würde und sich „erweitern wollen“ würde. Jonathan sei aber gedanklich noch nicht an diesem Punkt. „Ich bin eigentlich noch viel unterwegs, viel am Reisen, ohne Corona meine ich“. Vielleicht auch mit ein Grund, dass die schöne Influencerin einen Schlussstrich zog? Mit Pietro Lombardi würde Laura Maria immerhin schon einen Mann an ihrer Seite haben, der Papa ist. Mit seiner Ex Sarah Lombardi hat 28-Jährige den fünfjährigen Alessio gemeinsam.

Laura Maria machte am Telefon Schluss

Ganze anderthalb Monate sollen sich Laura Maria Reypa und Jonathan Steinig trotzdem noch getroffen haben und offenbar standen die Zeichen auch auf Verliebt-Sein. Doch noch während die beiden in der klassischen Kennlern-Phase steckten, habe die 24-Jährige plötzlich zum Jahreswechsel einen Cut gemacht und das auch noch am Telefon.

„Vielleicht ist da auch Business mit dabei“

Der Instagramer scheint fast ein wenig in seinem Stolz verletzt – oder hat einfach nur Liebeskummer, was ja auch durchaus verständlich wäre. In seinen Worten schwingt aber auch der leise Verdacht mit, zwischen Laura Maria und Pietro würde sich vieles um PR drehen.

„Mir wurde nicht vermittelt, dass da noch Liebe war oder Liebe ist. Sonst hätte ich mich nicht auf die Dame eingelassen. Vielleicht ist da auch ein bisschen Business mit dabei.“

Galerie

Zwischen Jonathan und Pietro gab es Kontakt

Kontakt haben die beiden Influencer nicht mehr. Noch nicht einmal ihre Stories würde Jonathan noch anschauen. „Wir waren nicht zusammen, es war nur eine Kennlernphase“. Mit Pietro habe er auch mal Kontakt gehabt, da auch „Dinge rausgekommen seien“. Trotzdem halte er viel von dem Sänger. „Pietro hat damit nichts zu tun. Er ist ein sehr, sehr respektvoller Mann“.