Pink: Das neue Album kommt

Pink will bald eine neue Single auf den Markt bringen. Die ‚Just Give Me A Reason‘-Interpretin war in der amerikanischen ‚Ellen Degeneres Show‚ zu Gast, wo sie unter anderem bekannt gab, dass ihre neue LP ‚Hurts to Be Human‘ im April in den Plattenläden stehen wird.

Gegenüber der Moderatorin erklärte sie aufgeregt: „Ich drehe in einer Woche ein Video mit Michael Gracey, dem Regisseur von ‚The Greatest Showman‘. Ich freue mich wirklich darauf. Er ist großartig. Ich habe einen neuen Song, ‚Walk Me Home‘, und ich habe ein neues Album namens ‚Hurts to Be Human‘. Und ich glaube, dass das im April veröffentlicht wird.“

Die neue Platte wird Pinks erstes Album nach ‚Beautiful Trauma‘ aus dem Jahr 2017. In der Vergangenheit hatte die Sängerin oft darüber gesprochen, warum ihre Karriere ihrer Meinung nach so viele Jahre lang erfolgreich sei.

Damals sagte Pink: „Ich glaube, ich bin einfach echt chaotisch und die Leute mögen das. Aber ich sehe aus…wenn ich auf Tour gehe und mir die Zuschauer anschaue, dann sehe ich alle möglichen Altersklassen. Es gibt keine wirkliche Zielgruppe. Das…das ist sehr überraschend. Es sind drei Generationen. Und das liebe ich an Musik. Sie ist die einzige universelle Sprache, die wir alle sprechen. Und ich weiß nicht. Das liebe ich. Es ist wundervoll.“