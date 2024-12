Mit neuem Foto von Jameson Pink gratuliert ihrem Sohn liebevoll zum achten Geburtstag

Sängerin Pink hat ihrem jüngsten Kind mit einem süßen Post bei Instagram zum Geburtstag gratuliert. Dazu zeigte sie auch ein aktuelles Foto von Sohn Jameson.

Sängerin Pink (45) gratuliert ihrem Sohn Jameson (8) voller Stolz auf Instagram zum Geburtstag. Zu einem Foto, auf dem das Geburtstagskind zu sehen ist, schreibt die Musikerin ihm eine rührende Liebeserklärung. "Mein Baby Boy ist acht. Er ist lustig, nett, albern, neugierig, empathisch, loyal und liebevoll, unsicher, sportlich, sanftmütig, liebt Hip-Hop und Metal und Punkrock und 'Mamas Musik', Fortnite und Tanzen, Trampoline und Prat Falls, Kartrennen, Skateboardfahren, Skifahren, Baseball, Zeichnen und Grimassen schneiden."

Pink gratuliert ihrem Sohn emotional zum Geburtstag

Im weiteren Post zählt die 45-Jährige auf, welche alltäglichen Angewohnheiten sie sehr an ihrem jüngsten Kind schätzt. "Er liebt es, wenn man ihm vorliest, sagt mir mehrmals am Tag ohne Grund, dass er mich liebt, sagt immer 'Danke' und 'Entschuldigung'. Er liebt es in der Küche zu helfen und fragt mich, ob ich gut geschlafen habe."

Sie könne es kaum erwarten, zu sehen, wohin ihn sein neues Lebensjahr führe. Es sei ihr eine große Ehre und ein Vergnügen, in diesem Leben Jamesons Mama sein zu dürfen. "Alles Gute zum Geburtstag, mein kleiner Junge." Das neue Foto, das die Sängerin dazu gepostet hat, zeigt den Achtjährigen strahlend am Tisch sitzend. Seine langen blonden Haare fallen ihm lässig über die Schultern.

Pink ist seit Januar 2006 mit dem US-amerikanischen Motorcrossfahrer Carey Hart (49) verheiratet. 2011 wurde das Paar Eltern einer Tochter, Willow Sage Hart (13). Im Dezember 2016 kam schließlich Sohn Jameson Moon Hart zur Welt und vervollständigte die Familie. Erst Anfang Dezember hatte Pink ein aktuelles Foto gepostet, auf dem sie zusammen mit ihren beiden – inzwischen ganz schön groß gewordenen – Kindern in weihnachtlichen Outfits zu sehen ist.