Pink mit Tochter und Fahrrad durch Köln

Freitag, 5. Juli 2019 19:01 Uhr

Momentan befindet sich Pop-Sängerin Pink (39) auf Deutschland-Tournee. Wenn die Sängerin nicht gerade auf der Bühne steht, verbringt sie ihre freie Zeit mit Sightseeing. Gestern unternahm sie eine Fahrradtour durch Köln.

Popstar Pink tourt momentan durch die deutschen Stadien. Ihre Freizeit scheint Pink damit zu verbringen, die deutschen Städte zu erkunden. Am Donnerstag unternahm die 39-jährige eine Radtour durch Köln. Mit im Gepäck war ihr 2-jähriger Sohn Jameson Moon. Wie süß. Bei der Touri-Tour sahen sich die beiden unter anderem den Kölner Dom an.

Das Kuriose: Niemand erkannte sie dabei. Allerdings ist das nicht verwunderlich, denn P!nk verbarg ihre blonde Mähne unter einem Tuch. So konnte die US-Amerikanerin den Tag entspannt und ohne Fan-Trubel genießen. Auf Instagram postete sie nun ein Foto der Tour. Sohn Jameson sitzt dabei strahlend im Körbchen, ganz vorbildlich mit Helm.

Quelle: instagram.com

Pink bald am Brandenburger Tor?

Die nächsten Stationen auf Pinks Termin Kalender sind Hannover (12.Juli) und Berlin (14.Juli). Vielleicht sieht man die „What About Us“-Sängerin ja bald in der Hauptstadt. Mit Familie an den Hotspots wie z.B. dem Brandenburger Tor?