Pink: Sohnematz Jameson von verheerendem Virus angesteckt

Pinks Sohn hat die Hand-, Maul- und Klauenseuche. Die Musikerin befindet sich momentan auf Tournee und hat ihre ganze Familie im Schlepptau. Doch während die ‚Just Give Me A Reason‘-Interpretin jeden Abend auf der Bühne alles gibt, kümmert sich ihr Göttergatte Carey Hart rührend um die beiden kranken Kinder. Willow (7) und Jameson (20 Monate) haben beide erhöhte Temperaturen.

Der 43-Jährige gab ihren Fans auf Instagram ein kleines Update über die Gesundheit die gemeinsamen Kinder und zeigte Jameson, der an der hochansteckenden Hand-, Maul-, und Klauenseuche leidet. Der kleine Kämpfer hat Geschwüre im Mund und Ausschlag an seinen Händen und seinen Füßen.

Seine Tochter Willow hat eine erhöhte Temperatur von 39 Grad, was schon ein Anzeichen davon sein könnte, dass das Virus auch sie gepackt hat und sich nun in ihrem Körper ausbreitet.

Quelle: instagram.com

Die Mama muss trotzdem auf die Bühne

Zu dem Foto des bösen Ausschlags seines Sohnes schrieb der ehemalige Freestyle-Motocross-Profi: „Wollt ihr wissen, wie glamourös so eine Tournee sein kann? Jameson leidet unter einer Hand-, Maul- und Kleuenseuche und Willow hat eine erhöhte Temperatur von 39 Grad. Beide Kinder haben sich hingelegt und die Mama @pink muss sich noch aufraffen und auf der Bühne abliefern. Als wir gestern mit Jameson am Frühstückstisch gesessen haben, hat ihn diese abscheuliche Dame am Nebentisch mit einem so abwertenden Blick angeschaut. Ich sagte ihr, dass er von Bettwanzen gebissen wurde. #NoRestForTheWicked #LifeInHotels.“

Doch damit stieß er nicht nur auf Zustimmung. Einige seiner Fans schrieben auch eher kritische Kommentare, denn das Virus ist hoch ansteckend und verbreitet sich über Niesen, Husten oder Fäkalien. Doch der stolze Vater schlug zurück und kommentierte den Post eines Fans: „Worauf willst du hinaus? Denkst du, ich lasse meinen Sohn von dem Teller anderer Leute essen?“ Hoffen wir mal, dass es den beiden Sprösslingen schnell wieder besser geht.