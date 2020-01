Pink spendet halbe Million Dollar an Feuerwehr in Australien

Pink hat eine Spende von 500.000 US-Dollar (etwa 450.000 Euro) als Spende zugesagt, um die örtlichen Feuerwehren zu unterstützen, die in Australien an der Feuerfront kämpfen.

Quelle: twitter.com



Das Land hat es gerade mit verheerenden Buschbränden zu tun. Bis zu 23 Menschen sind seit September bereits ums Leben gekommen. Eine Fläche von fast 55.000 Quadratkilometern ist den Flammen zum Opfer gefallen.

h2>“Total am Boden zerstört“

„Ich bin total am Boden zerstört, wenn ich sehe, was gerade in Australien bei den schrecklichen Buschfeuern passiert“, twitterte die Sängerin am Freitagabend. „Ich spende 500.000 US-Dollar direkt an die örtlichen Feuerwehren, die so hart kämpfen. Mein Herz geht an unsere Freunde und Familie in Australien“.