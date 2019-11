Pink wurde erst durch Carey Hart zu einer Frau

Pink (40) kann sich ein Leben ohne Carey Hart (44) nicht mehr vorstellen. Die „So What“-Interpretin gibt zu, dass sie und ihr Mann immer füreinander kämpfen würden, egal was passiert.

In einem Interview mit der US-Show „Extra“ erklärt Pink: „Ist die Ehe nicht schön? Ja, wir kämpfen füreinander…Ich glaube, Carey und ich waren schon immer füreinander gedacht. Ich bin eine Frau geworden. Ich habe als ganz heruntergekommenes Kind angefangen und wurde eine Frau, die herausfand, wer sie war und ihre Gemeinschaft fand.”

Ihre Tochter ist ein freier Vogel

Für ihre Tochter Willow (8) wünscht sich die 40-jährige Musikerin, dass diese niemals ihren Sinn für Humor verliert. Sie verrät weiter: „Ich will, dass meine Tochter niemals ihren Sinn für Humor und ihre Wildheit verliert, denn sie ist ein freier Vogel und sie kann alles in dieser Welt machen, egal was sie will. Überall, wo sie hingeht, muss sie mit ihrem Herzen hingehen.“

Ihr Alltag als Mutter ist jedoch auch manchmal stressig, wie Pink vor einer Weile im Interview mit „Access Hollywood“ erzählte: „Mutter zu sein ist mein Lieblingsjob, es ist herausfordernd, es ist dankbar, es ist verwirrend, es ist wunderschön, es ist stressig.“