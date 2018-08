Pinks Ehemann Carey Hart: Keine Ruhe auf dem Klo – Der Bildbeweis

Sonntag, 26. August 2018 19:11 Uhr

Ja, als Eltern hat man wenig Zeit für sich, da die Kinder einen ständig in Beschlag nehmen. Und was „ständig“ wirklich heißt, hat jetzt auch Pinks Ehemann Carey Hart herausfinden müssen. Der Motocross-Rennfahrer wurde nämlich kürzlich von ihren gemeinsamen Kindern, Töchterchen Willow (7) und Söhnchen Jameson Moon (19 Monate) im Badezimmer überrascht, als er gerade – nun ja – ein wichtiges Geschäft verrichten wollte.

„Alter, kann ich nicht einfach in Ruhe auf dem Klo sitzen?“ schrieb Hart auf Instagram unter das Foto, das Sängerin Pink von der urkomischen Situation aufnahm. Hart bedeckt auf dem Bild beschämt sein Gesicht, während der kleine Jameson direkt vor ihm auf dem Boden sitzt. Er schrieb außerdem unter das Bild: „Familientreffen müssen immer stattfinden, wenn ich gerade angepisst bin.“

Hart war während Pinks vergangener Promotion-Tour für ihr Album „Beautiful Trauma“ mit den Kindern und ihr unterwegs, um sie dabei zu unterstützen. Es gab offenbar jede Menge glücklicher Familienmomente, einschließlich Besuche im Zoo und eine Reise nach Bali.

Quelle: instagram.com

Fast die ganze Familie war krank

Doch es war nicht nur Urlaub für die Sängerin und ihren Mann. In diesem Monat erkrankten die beiden Kinder. Pink steckte sich an und bekam eine Infektion der oberen Atemwege. Die 38-Jährige musste vier Konzerte in Sydney absagen. Die Rockröhre wurde sogar „mit quälenden Schmerzen ins Krankenhaus gebracht“, berichtete das „People“-Magazin. Offenbar hatte sie sich einen Magenvirus zugezogen.

Quelle: instagram.com

„Viele von euch wissen, wie viel Körpereinsatz meine Shows mir abverlangen und dass ich nicht nur vor einem Mikro stehe und singe. Ich tanze, fliege, schreie und will einfach eine großartige Show bieten“, teilte Pink ihren Fans mit, als die angekündigten Konzerte ausfallen mussten. Schließlich holte Pink die Shows nach und lieferte wie immer phänomenal ab. Mit Sicherheit genießt sie jetzt erstmal Familienzeit – auch wenn das manchmal vor dem Klo sein muss. (SV)