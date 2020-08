08.08.2020 20:59 Uhr

Pinks Tochter trägt jetzt dieselbe Frise wie Mama

Wie die Mutter so die Tochter! Sängerin Pink teilte ein bezauberndes Selfie mit ihrer neunjährigen Tochter Willow Sage. auf der Fotoshsharing-Plattform Instagram.

Gleicher Pixie-Cut wie die Mutter

„Mein kleines Mädchen“, schrieb die 40-Jährige in der Bildunterschrift. Auf dem Schnappschuss sieht Willow ihrer berühmtem Mama auffallend ähnlich. Pin trägt ein hübsches weißes Tuch um den Kopf, kombiniert mit rotem Lippenstift, während Willow einen gestreiften Badeanzug und Ohrstecker trägt. Was hier aber besonders auffällt: der blonde Pixie-Cut, den sich nun auch Willow verpassen lassen hat.

Die Ähnlichkeit ist verblüffend

Vorher trug die 9-Jährige ihren Blondschopf meistens bis zu den Schultern, aber anscheinend strebt sie nach dem Vorbild ihrer Mutter. Und Pink kann ihre Freude darüber kaum zurückhalten. Das zeigt zumindest ihr strahlendes Lächeln. Und wenn Mutter und Tochter so nebeneinander grinsen, fällt auf, wie sehr sich diese beiden auch ohne die selbe Frisur ähneln, besonders in Punkto Nase.

Liebesbekundung von Papa

Die Musikerin hat Willow Sage und den kleinen Jameson Moon (3) mit Carey Hart gemeinsam. Der ließ im Juni dieses Jahres seinen Vater-Gefühlen freien Lauf und schrieb zu Willows 9. Geburtstag auf Instagram: „Meine süße Tochter – wo fange ich an? Du hast mir gezeigt, worum es bei der Liebe zu einem Kind geht. Du hast mein Leben von dem Moment an verändert, als deine Mutter schwanger war. Ich wollte immer Vater werden und danke dir, dass du mich als deinen Papa gewählt hast. Du beeindruckst mich jeden Tag, mit dem was du auf diesem Planeten tust.“

„Du wirst die Welt verändern“

Er fügte hinzu: „Du bist klug, nachdenklich und mitfühlend. Eine der größten Freuden, die ich mit dir habe, ist zu beobachten, wie du jeden Tag zu deiner eigenen unabhängigen Person heranwächst. Du wirst eines Tages die Welt verändern, Munchkin. Ich könnte nicht stolzer und verliebt in dich sein.“