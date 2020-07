Pinks Vater hat Prostatakrebs

Jim Moore, der Vater von US-Sängerin Pink, hat Prostatakrebs und brach sich auch noch den Rücken. Wie er damit umgeht, verrät seine Tochter.

Sängerin Pink (40, „Beautiful Trauma“) macht sich Sorgen um ihren Vater Jim Moore. In einem Instagram-Post erklärt die 40-Jährige, dass ihr Vater Krebs hat. Er habe jüngst die zweite Runde Chemotherapie wegen Prostatakrebs hinter sich gebracht, schreibt die Sängerin zu einem Foto, auf dem ihr Vater in einem Krankenhausbett liegt. Doch das ist nicht alles, was ihm zu schaffen macht. Der Vietnam-Veteran hat sich auch noch den Rücken gebrochen und musste operiert werden.

Er hält sich tapfer

Auf dem Schnappschuss aus der Klinik grinst Jim Moore dennoch breit in die Kamera, während er die Hand seiner Lebensgefährtin hält. Ihr Vater sei „verängstigt und habe Schmerzen“, so Pink. Doch anstatt sein Leid zu klagen, „lächelt er und macht Witze. Damit sich alle anderen besser fühlen“, erklärt die Sängerin voller Bewunderung.

Er würde bereits zu seinen alten Tricks zurückkehren und über Napalm, Scharfschützen, Vieren und Blutpfützen sprechen. Seine berühmte Tochter meint dazu: „Oh, Dad. Wie unglaublich es ist, dich durch die Hölle pfeifen zu sehen.“

