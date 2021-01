07.01.2021 21:00 Uhr

Pinterest-Vorhersage: Die vier spannendsten Fashion-Trends für 2021

Auch 2021 warten wieder viele spannende Trends auf die Mode-Welt. Wir verraten, was laut Pinterest in diesem Jahr mega angesagt ist!

Ist man auf der Suche nach Inspiration für das perfekt Outfit, landet man schnell auf dem sozialen Netzwerk Pinterest. Jetzt hat das sogenannte Insight-Team der App genauer hingeschaut und verrät einige Fashion-Trend fürs neue Jahr!

Trend 1: Athflow

In Zeiten von Homeoffice und Lockdown ist bei Outfits vor allem der Komfort-Aspekt in den Vordergrund gerückt. Bequem und dazu am besten noch stylisch soll die Klamotte sein. Dieser Trend schafft Abhilfe: Athflow. Hier werden gemütliche Athleisure Teile mit Eleganz kombiniert und somit aufgewertet. Dafür wählt man einfach Jumpsuits, oversized Pullover und weite Stoffhosen – sieht schick aus, ist aber trotzdem mega bequem!

Trend 2: Pastell-Outfits

Sind wir doch ehrlich: Ein bisschen Farbe tut immer gut, vor allem wenn es draußen kalt und grau ist. Mit diesem Trend für 2021 holst du dir gleich die ganze Farbvielfalt nach Hause. Mega angesagt sind laut Pinterest nämlich Pastell-Farben. Die soften und fröhlichen Töne wie Flieder, Mintgrün und zartes Gelb hellen definitiv den Tag auf und sorgen dafür, dass du auf jeden Fall im Trend liegst. Besonders beliebt sind die Candy Colours als monochromer Look mit nur einer der Farben oder als Mix-and-Match-Outfit mit verschiedenen Pastell-Tönen.

Trend 3: Selfmade-Looks

Schon im letzten Jahr ging der DIY-Trend durch die Decke! Von Deko bis zu Geschenken wurde alles selber gemacht und auch in der Mode-Welt wurden die Menschen kreativ. Vor allem in diesem Jahr setzen richtige Trendsetter auf einzigartige und selbstgemachte, anstatt gekaufte Basic-Teile. Also schnapp dir in deiner freien Zeit eines deiner alten unbeliebten Stücke aus dem Kleiderschrank und verwandle es in deinen ganz eigenen einzigartigen Look.

Trend 4: Cocooning

Dieser Trend ist besonders für die kalten Tage der perfekte Hingucker: Cocooning. Der Layering-Look 2.0 kombiniert kuschelige Pullover, dicke Steppjacken und XXL-Schals. Damit gehst du nicht nur total stylisch durch den Winter, sondern bleibst auch schön kuschelig und warm. Wer auch öfter mal kalte Füße bekommt, wird sich freuen! Auch kuschelige Slouch-Socken werten den Cocooning-Look auf.

