23.08.2020 19:00 Uhr

„Pitch Perfect“: Wie steht es um Teil vier der Reihe?

Die A-cappella-Truppe "Barden Bellas" hat bereits drei "Pitch Perfect"-Filme spendiert bekommen. Wird es auch einen vierten Teil geben?

Die Komödie „Pitch Perfect“ hat sich im Jahr 2012 als Goldgrube entpuppt. Der A-cappella-Truppe „Barden Bellas“, in der im Film unter anderem die Schauspielerinnen Anna Camp (37) alias Aubrey, Anna Kendrick (35) alias Beca, Brittany Snow (34) alias Chloe und Rebel Wilson (40) alias Fat Amy singen, wurden seitdem zwei Sequels spendiert, „Pitch Perfect 2“ (2015) und „Pitch Perfect 3“ (2017). Teil drei feiert am Sonntag, 23. August 2020, Free-TV-Premiere bei RTL (20:15 Uhr, auch via TVNow). Gerüchte um einen vierten Film der Reihe gibt es schon lange.

Rebel Wilson und Anna Camp schüren Hoffnungen der Fans

Jüngst heizte Rebel Wilson die Spekulationen um „Pitch Perfect 4“ wieder an. Die gebürtige Australierin veröffentlichte auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Foto des Casts, das während der Dreharbeiten zu „Pitch Perfect 2“ aufgenommen wurde. Im Kommentar dazu fragt sie ihre über 8,3 Millionen Abonnenten: „Findet ihr nicht, dass es ‚Pitch Perfect 4″ geben sollte?“ Zahlreiche Fans wünschen sich in den Kommentaren eine weitere Fortsetzung. Ruby Rose (34, „Batwoman), in „Pitch Perfect 3“ als Calamity zu sehen, hat einen Vorschlag für den Plot: Ihre Figur soll sich dann den Bellas anschließen.

Quelle: instagram.com



Offiziell bestätigt ist „Pitch Perfect 4“ bisher allerdings nicht. Völlig ausgeschlossen scheint ein vierter Teil aber nicht zu sein. Die Hauptdarstellerinnen sind privat eng befreundet und einer weiteren Fortsetzung nicht abgeneigt. Anna Camp sagte Anfang Juni 2020 im Interview mit „Collider“ über einen möglichen vierten Film: „Wir wollen alle noch einen machen.“ Wenn es nach dem Cast ginge, würden sie die Reihe fortsetzen, bis sie alle alt sind und in einem Altersheim wohnen, so Camp.

Ob das Franchise weitergeht, bleibt bis auf Weiteres abzuwarten. Bis dahin können sich Fans an privaten Reunions und Gesangseinlagen des Casts erfreuen. Gemeinsam sangen die Schauspielerinnen „Love on Top“ von Beyoncé (38) für einen guten Zweck. Zu sehen und hören gibt es das Ganze etwa auf dem Instagram-Account von Rebel Wilson. Die Einnahmen kommen Kindern im Libanon und auf der ganzen Welt zugute.

(cam/spot)