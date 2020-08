Plädoyer akzeptiert: Lori Loughlin muss zwei Monate ins Gefängnis

21.08.2020 21:42 Uhr

Lori Loughlin muss die Konsequenzen für ihre Teilhabe am College-Bestechungsskandal tragen. Die Schauspielerin wurde zu einer zweimonatigen Haftstrafe verurteilt.

Das Urteil für Lori Loughlin (56, „Full House“) im College-Bestechungsskandal ist gefallen. Wenige Stunden nach ihrem Ehemann, dem Designer Mossimo Giannulli (57), nahm auch die Schauspielerin am Freitag (21. August) via Videokonferenz den Richterspruch entgegen. Sie wurde zu zwei Monaten Gefängnisstrafe sowie zwei Jahren anschließender Bewährung verurteilt. Des Weiteren muss Loughlin 150.000 US-Dollar Buße zahlen sowie 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Das teilte die US-Staatsanwaltschaft des Bezirks Massachusetts bei Twitter mit.

Lori Loughlin sentenced in #CollegeAdmissionsScandal to 2 months in prison, 2 years of supervised release during which time she must complete 100 hours of community service and ordered to pay a fine of $150,000

