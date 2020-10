30.10.2020 21:08 Uhr

Planen Jimi Blue und Yeliz schon Nachwuchs?

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beziehen gerade ihre erste gemeinsame Wohnung in Berlin. Die zwei Turteltauben sind sich ihrer Liebe sicher und wollen keine Zeit verlieren. Etwa auch, was das Thema Babyplanung angeht?

In einer Instagram-Fragerunde beantwortet Jimis Freundin Yeliz (26) intime Frage über ihren Wunsch nach Nachwuchs. Platz in ihrer neuen schicken Wohnung in der Hauptstadt hätten sie auf jeden Fall… Jimis Mama Natascha Ochsenknecht (56) wohnt auch in Berlin, praktisch denn die 56-Jährige würde sicher nur all zu gerne auf ihre zukünftigen Enkelkinder aufpassen.

Sind sie bereit für ein Baby?

Ein Fan stellt Yeliz die Frage, wie viele Kinder sie mit ihrem Freund Jimi haben möchte. Die Antwort der 26-Jährigen ist klar und deutlich: „Nicht nur eins“ – mit einem lächelnden Emoji. Das klingt vielversprechend. Dass Yeliz Kinder über alles liebt, sieht man an ihrer innigen Beziehung zu ihrer kleinen Nichte. Der nötige Platz und Wunsch wäre also da, sieht Jimi das genauso? Ob die zwei wirklich schon Nachwuchs planen, ist unklar, aber die 26-Jährige heizt die Gerüchte mit ihren Instagram-Fragerunden selbst immer mehr an.

Mehr zum Thema:

Yeliz will mehr Ehrlichkeit auf Instagram

In ihrer wöchentlichen Fragerunde, plaudert Yeliz außerdem aus, wer von den beiden zuerst die magischen drei Worte „ich liebe dich“ gesagt hat: Es war Jimi. Eigentlich wollte sich die Ex-„Bachelor“-Kandidatin auf Instagram ja etwas mit ihrem Privatleben zurückhalten, aber anscheinend hat sie diese Pläne schon wieder verworfen. Ein Fan fragt sie: „Wie kannst du dich in dieser Instagram-Scheinwelt selbst so akzeptieren wie du bist?“. Die 26-Jährige stimmt dem voll und ganz zu, sie selbst wünscht sich auch mehr Ehrlichkeit auf Instagram, denn ein Großteil der Menschen und Inhalte auf dieser Plattform sei einfach nur „Fake“.

Galerie

Yeliz Ex-Freund plant auch schon Nachwuchs

Auch der Ex von Yeliz scheint sich mit dem Thema Nachwuchs zu beschäftigen. Johannes Haller war für lange Zeit mit Yeliz zusammen, nach einer turbulenten On-Off Beziehung merkten die beiden dann, dass es zwischen ihnen einfach nicht passt. Seit kurzem ist Johannes glücklich vergeben an Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka. Um dessen Herz er schon im TV-Format gekämpft hatte. Damals wurde Johannes allerdings nur Zweiter in der RTL-Datingshow, die 29-Jährige entschied sich gegen ihn und für David Friedrich. Doch ihre Anziehung schien nie ganz erloschen zu sein. Lange hielten die zwei ihre Liebe lange vor uns geheim. Jetzt sind sie schon auf der Suche einem schönen Liebesnest auf der Partyinsel Ibiza. Die Gerüchteküche brodelt immer weiter vor sich hin, denn die Fans der ehemaligen „Bachelorette“ sind sich sicher, dass die Beauty jetzt ihr erstes Baby erwartet.

Jimis K.O.-Tropfen-Horrorstory

Abseits von Familienplanung ist bei Jimi und Yeliz aber auch sonst eine ganze Menge los. Kürzlich erzählte Jimi seinen Instagram-Fans, dass er den Verdacht hat, ihm habe jemand K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt und das auf einer Party, bei der sein Bruder Wilson Gonzales aufgelegt hat. Ganz schön gruselig diese Vorstellung! Mama Natascha Ochsenknecht äußerte sich ebenso zu dem Vorfall. Sie ist sehr besorgt um ihren Sohn, hat aber schon einen Verdacht, wer der Übeltäter sein könnte. Am Abend des Geschehens war Jimi nämlich nicht der einzige mit Gedächtnisverlust… Hoffen wir, dass der Täter sich schnell ermitteln lässt.

So schick ist ihr neues Zuhause

In nächster Zeit wird das Paar aber je eh mehr zu Hause sein – wegen der Corona-Beschränkungen. Und wie schön, dass dieses Zuhause ganz besonders gemütlich ist. Das verliebte Paar hat sich eine schicke Neubau-Wohnung gegönnt und die kann sich definitiv sehen lassen. Ein moderner Einbaukamin, eine strahlend weiße Küche mit XL-Kücheninsel, ein Traum wie Yeliz in ihrer Instagram-Story preisgibt. Seit Monaten waren Yeliz und Jimi auf der Suche nach der perfekten Wohnung und endlich wurden die zwei fündig. Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin verspricht ihren Followern, demnächst mehr Einblicke in ihr neues Reich zu geben. Dennoch sagt sie auch, dass sie einige Dinge lieber privat halten möchte. Deshalb müssen ihre Fans wohl stark bleiben, denn eine komplette Room-Tour wird es nicht geben.

TSK