Stars Adele: Ihr Haus soll ein Bauernhof werden Adele will ihr Anwesen in Los Angeles in eine „kleine Farm“ verwandeln. Die 36-jährige Sängerin hat bereits drei Hunde und will in Zukunft weitere Tiere adoptieren. Grund dafür ist unter anderem, dass Adele sich laut eigener Aussage besser mit Tieren als mit Menschen versteht. Auch ihr Sohn Angelo scheint angetan von der Idee. Der Elfjährige […]