25.08.2020 17:08 Uhr

„Pocher – gefährlich ehrlich“ läuft ab September zweimal pro Woche

Oliver Pocher hat einen zusätzlichen Sendeplatz für "Pocher - gefährlich ehrlich" bekommen. Ab 20. September wird die Late-Night-Show zweimal wöchentlich bei RTL zu sehen sein.

Nachschlag für Pocher-Fans: Die Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich“ wird bald zweimal wöchentlich gesendet. Bisher lief die Sendung immer am späten Donnerstagabend bei RTL (auch via TVNow), ab dem 20. September 2020 kommt der Sonntag dazu. Um 23:40 Uhr, direkt im Anschluss an „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, werden Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) zusätzlich zu sehen sein.

Die Realityshow wird auch Thema in Pochers Sendung, wie der Comedian in einer RTL-Pressemitteilung ankündigt: „Da Amira und ich Riesenfans des ‚Sommerhaus der Stars‘ sind, ist es für uns eine große Ehre, direkt im Anschluss sonntags die Ereignisse auf unsere Art und Weise bei ‚Gefährlich ehrlich‘ Revue passieren zu lassen. Außerdem gibt es natürlich alles andere, von der Bildschirmkontrolle bis zu Rent a Pocher, um das Wochenende perfekt ausklingen zu lassen.“

(mia/spot)