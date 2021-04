„Pocher vs. Influencer“: Oliver Pocher gewinnt deutlich

Oliver Pocher hat gut lachen (rto/spot)

07.04.2021 23:34 Uhr

Oliver Pocher hat das Duell gegen die Social-Media-Stars für sich entschieden. Bei "Pocher vs. Influencer" gewann der Comedian deutlich mit 6:2.

Oliver Pocher (43, „Vollidiot“) hat es wieder geschafft: Rund ein Jahr nachdem der Comedian und selbsternannte „Bildschirmkontrolleur“ Schlagersänger Michael Wendler (48) in die Schranken gewiesen hat, konnte sich Pocher auch in der Fortführung seines Duellformats durchsetzen.

Bei „Pocher vs. Influencer“ trat der kampferprobte 43-Jährige gegen gleich fünf Social-Media-Stars an. Twenty4tim (20), Kristina Levina (23), Younes Zarou (23), Payton Ramolla (21) und Sam Dylan (30) forderten in insgesamt acht Geschicklichkeits- und Wissensspielen Pocher und seine Ehefrau Amira (28) heraus – und verloren deutlich mit 6:2.

Nicht überlebensfähig

Dabei offenbarten die Influencer teilweise eklatante Lücken in ihrem Allgemeinwissen. Selbst nach einem Jahr Corona-Pandemie wusste Payton Ramolla zum Beispiel nichts mit dem Namen Christian Drosten (48) anzufangen. Oder Sam Dylan schrieb das beliebte italienische Dessert Tiramisu reichlich falsch: „Teramicu“.

Dementsprechend war der Spott auf Twitter groß. „Sie kennt Christian Drosten nicht… wohl die letzten 13 Monate in Dubai gewesen?“, schreibt zum Beispiel eine Userin. Ein anderer fällt ein vernichtendes Urteil über die Influencer: „Fazit des Abends ist das, was ich mir schon dachte, keiner dieser „Influencer“ würde im Reallife mit seinen Fähig- und Fertigkeiten überleben.“

Sie kennt Christian Drosten nicht… wohl die letzten 13 Monate in Dubai gewesen? #PocherVsInfluencer — Steffi@home (@intrashted) April 7, 2021

Fazit des Abends ist,das was ich mir schon dachte,keiner dieser "Influencer" würde im Reallife mit seinen Fähig- und Fertigkeiten überleben. #PochervsInfluencer — OneMoreLight (@onemorelight33) April 7, 2021

Als Bestrafung mussten die geschlagenen Influencer eine Lobeshymne auf Pocher zum Besten geben und auf ihren Kanälen posten.