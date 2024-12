Nach Shitstorm um Witz über Maite Kelly Podcast-Abschied: Thomas Gottschalk und Mike Krüger sagen „Tschüss“

Die "Supernasen" Mike Krüger und Thomas Gottschalk machen Schluss mit ihrem Podcast. (smi/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 12:34 Uhr

In der letzten Folge ihres "Supernasen"-Podcasts verabschieden sich Thomas Gottschalk und Mike Krüger von ihren "Aposteln". Zum Shitstorm nach Gottschalks Beleidigung von Maite Kelly sagen sie nichts. Stattdessen geben sie sich unnachgiebig.

"Wir sagen Tschüss!", lautet passenderweise der Titel der neuen Folge von "Die Supernasen" (bei RTL+). Denn es handelt sich um die letzte Episode ihres Podcasts. Thomas Gottschalk (74) und Mike Krüger (73) haben nach eineinhalb Jahren hingeschmissen. Vorausgegangen war ein geschmackloser Witz von Gottschalk über Maite Kelly (45) in einer vergangenen Folge, der einen Shitstorm auslöste.

Den Namen Maite Kelly nimmt Mike Krüger nur zu Beginn der finalen Folge einmal in den Mund. Eine Rechtfertigung oder gar eine Entschuldigung folgt nicht. Stattdessen machen sich die "Supernasen" über einen offenen Brief lustig, den Moderatorin Andrea Kiewel (59) zur Causa Kelly an Gottschalk geschrieben hat. Der brüstet sich damit, den Brief natürlich nicht gelesen zu haben.

Überhaupt zeigt sich Thomas Gottschalk uneinsichtig. Begriffe wie "Bodyshaming" oder "Gendern" will er nicht gelten lassen, das macht er einmal mehr unmissverständlich klar. Gegen Ende der Folge lesen Gottschalk und Krüger Briefe ihrer "Apostel" vor, wie sie ihre Hörer nennen. Ein LKW-Fahrer bezeichnet sie als Gegenentwurf zum "woken Einheitsbrei", was sie stolz zitieren. Denn der Hörer sei schließlich ein ehrlicher Arbeiter und keiner dieser Leute aus dem Internet.

Gottschalk traut sich nicht, über Sophia Thomalla zu sprechen

Ansonsten sprechen die "Supernasen" von den Reality Awards, zu denen sie nicht eingeladen waren. Thomas Gottschalk traut sich nicht, über Sophia Thomalla (35) zu sprechen, die das Event moderierte. Weil er eh nur einen Shitstorm ernten würde…. Mike Krüger zeigt weniger Scheu und bezeichnet Thomallas Outfit als "unheimlich sexy".

Außerdem erzählen sie von ihrem Plan, eine Partei namens EWP (Echt wahre Partei) zu gründen. Mario Barth (52) hat schon als Kanzler zugesagt. Am 31. Dezember soll der Komiker eine Neujahrsansprache halten und Mike Krüger will das Parteiprogramm in Form eines Songs präsentieren.

Am Schluss verabschieden sich Thomas Gottschalk und Mike Krüger fast schon staatstragend von ihren Aposteln. Sie bezeichnen sich nur halbherzig ironisch als "Wegweiser", die jetzt wegfallen würden. Dass das Duo aus den "Supernasen"-Filmen auf Tour gehen könnte, wollen sie zumindest nicht ausschließen.