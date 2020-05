Das GNTM-Finale wird sehr anders: Heidi Klum hockt in Los Angeles – der Rest in Berlin. Joko & Klaas sorgen mit „Männerwelten“ weiter für großen Wirbel. So reagiert das Netz auf die Promi-Todesfälle der letzten Woche. Nach Xavier Naidoo melden sich nun auch andere Promis mit Verschwörungstheorien zu Wort.

