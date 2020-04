Michael Wendler und seine Laura haben sich verlobt und so krass reagiert seine Ex Claudia Norberg auf die News. Katja Krasavice schreibt Buch über ihre Familie und das Verhältnis zu ihrem Vater. Matthias Mangiapane hat verraten, wie er in der Corona-Zeit nicht ständig mit seinem Partner in Streit gerät. Das in der neuen Ausgabe unseres Podcast.

Beim „Gossip des Tages“ versorgen Dich Elisa und Dennis von klatsch-tratsch.de mit den aufregendsten und abgefahrensten Promi-Geschichten des Tages!