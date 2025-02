Stars Politiker wollen nicht zu Wer wird Millionär?

Günther Jauch - September 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2025, 16:18 Uhr

Günther Jauch verrät, dass die Sendung vielen Politikern und Politikerinnen Angst bereitet.

Die Politik hält sich lieber aus ‚Wer wird Millionär?‘ heraus.

Wie Günther Jauch auf einer Pressekonferenz gegenüber ‚Kukksi‘ verriet, scheinen deutsche Politikerinnen und Politiker die beliebte Quizshow bewusst zu meiden. Deshalb haben bisher auch nur äußerst wenige Vertreter aus der Welt der Politik an den zahlreichen Prominentenspecials der RTL-Sendung teilgenommen. „Politiker meiden ‚Wer wird Millionär?‘. Wir hatten einige zwar da, aber die haben Angst vor der Fallhöhe. Dass sie Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen“, erklärte Jauch das Phänomen.

Obwohl einige Politiker bereits des Öfteren zu ‚Wer wird Millionär?‘ eingeladen wurden, hätten sie bisher immer abgesagt. Jauch berichtet weiter: „Gregor Gysi wird, glaube ich, seit 25 Jahren für die Prominenten-Sendung angefragt. Er hat mir gegenüber offen zugegeben, dass er sich nicht in die Sendung traut. Das ist auch völlig in Ordnung. Für ‚Wer wird Millionär?‘ bewerben sich nicht ganz so viele aus dem politischen Raum.“ Einer der wenigen, die sich trotz des Risikos in die Sendung wagten, war CDU-Mitglied Wolfgang Bosbach, der in der Promiausgabe stolze 125.000 Euro für einen guten Zweck erspielte.