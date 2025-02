Nach Auszug von Jürgen Hingsen Polizei im Dschungelcamp-Hotel: Was ist passiert?

Jürgen Hingsen ist als erster Kandidat der aktuellen Dschungelcamp-Staffel ausgeschieden. Im Hotel gab es erstmal einen Polizeieinsatz. (wue/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 18:36 Uhr

Während die Promis bis auf den ausgeschiedenen Jürgen Hingsen noch im Dschungelcamp am Lagerfeuer sitzen, ist es im Stammhotel der Produktion zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Vor und nach ihren Auftritten im Dschungelcamp wohnen die teilnehmenden Promis für gewöhnlich im luxuriösen Imperial Hotel. Nach seinem Aus bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sollte es auch für Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (67) dorthin zurückgehen. Hingsen war am Freitagabend als erster Kandidat der aktuellen Staffel ausgeschieden, statt der vermutlich erhofften Ruhe erwartete ihn dort aber zunächst ein Polizeieinsatz.

Darum rückte die Polizei in Australien an

Mit dem Anrücken der Polizei hatte Hingsen aber nichts zu tun, wie RTL auf seiner Webseite erklärt. Der Sender hat beim Queensland Police Service nachgefragt, was genau passiert ist. "Wir haben lediglich bei einem medizinischen Einsatz unterstützt", habe ein Sprecher der Polizei bestätigt. Den Einsatz habe es gegeben, "weil eine Ruhestörung vorlag im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit".

RTL nennt keine weiteren Details, deutet aber an, dass glücklicherweise somit wohl weder Hingsen noch die Begleiterinnen und Begleiter der Camper, die im Hotel wohnen, in Gefahr waren. Wie viel diese von dem Einsatz mitbekommen haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Im Camp geht es unterdessen bereits am heutigen Samstagabend bei RTL (oder via RTL+) weiter im Promi-Kampf um die Dschungelkrone. Ob das Moderationsduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) den Hotel-Vorfall in der Sendung ansprechen wird? Die neue Ausgabe der Show wird ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Alle Folgen der aktuellen Staffel sind jeweils täglich zur Primetime zu sehen.