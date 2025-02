Musik Coldplay: Die Band kündigt Disney+-Livestream ihrer bisher größten Show in Indien an Coldplays bisher größte Show in Indien wird am 26. Januar live auf Disney+ auf Hotstar gestreamt werden. Im Rahmen der ,Music Of The Spheres‘-Tournee der Band werden die Musiker am 25. und 26. Januar im 132.000 Zuschauer umfassenden Narendra Modi Stadium in Ahmedabad auftreten. Die Show mit einem Blick hinter die Kulissen wird weltweit übertragen […]