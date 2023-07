Film Pom Klementieff über ihre Zusammenarbeit mit Tom Cruise Pom Klementieff verriet, dass sich Tom Cruise weigerte, ihr für eine Szene in ‚Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1‘ in den Bauch zu treten. Der 60-jährige Schauspieler führt in seinen Filmen seine eigenen Stunts aus, wobei sein Co-Star, die die gefährliche Paris verkörpert, jetzt enthüllte, dass sie Cruise nicht dazu überreden konnte, ihr für […]