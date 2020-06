Pop-Schwergewicht Lizzo: Eine Geheimwaffe für den Lidschatten

Lizzo ist DER Shootingstar der letzten Jahre. Jetzt verriet sie: Ihr Make-up verändert sich immer mit ihrer jeweiligen Stimmung.

Die ‚Juice‘-Hitmacherin ist für ihre auffallenden Looks bekannt und ihr Make-up-Artist Alexx Mayo enthüllte nun, dass die Schminke der talentierten Künstlerin oftmals von ihrer Stimmungslage abhängt.

In einem Interview mit ‚Popsugar‘ erklärte Alexx: „Bei uns geht es vor allem darum, mit Stimmungen zu spielen. Manchmal fühlen wir uns energiegeladen oder laut oder farbenfroh und großartig. Und dann haben wir manchmal Tage, an denen wir uns emotional fühlen. Ich denke, dass sich das im Make-up widerspiegelt.“ Egal, welchen Look Alexx für die Künstlerin kreiert, er stellt immer sicher, dass er die „Geheimwaffe“ verwendet, um die perfekte Pigmentierung für den Lidschatten zu erreichen.

„Gesichtsabnahme“

Mayo fügte hinzu: „Ich werde ständig gefragt, ‚Wie bekommst du es hin, dass die Lidschatten so farbenfroh und so gesättigt aussehen?‘ und das würde ich ohne einen Lidschatten-Primer nicht hinbekommen.” Der Make-up-Artist fügte hinzu, dass er am Ende des Tages die Make-up-Looks des Popstars immer mithilfe einer „kosmetischen Mini-Gesichtsbehandlung“ abnimmt.