Poppy Delevingne: Werbedeal wegen ihres „jugendlichen Geistes“

Poppy Delevingne ist das neue Gesicht von Cath Kidston. Die blonde Schönheit wirbt für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2019 der britischen Accessoire- und Lifestyle-Marke.

In einem Statement zeigt sich die 32-Jährige überwältigt von ihrem neuen Job: „Ich bin so aufgeregt, das Gesicht von Cath Kidston zu sein. Als Londonerin bin ich mit dieser Marke aufgewachsen und jetzt, da ich mit einem so hoch respektierten Team arbeite, wird es eine aufregende neue Reise sowohl für die Marke als auch für mich sein, diese Kollektion zum Leben zu erwecken.“

Quelle: instagram.com

Neue Möglichkeiten

Die Kampagne wurde in der britischen Hauptstadt gedreht und zeigt die Schauspielerin in einem Taxi voller bunter Blüten. Für das Shooting verantwortlich zeichneten sich Designer Simon Costin und Fotograf Thomas Cooksey. Die Geschäftsführerin von Cath Kidston, Melinda Paraie, erklärt, dass mit Poppy genau das richtige Testimonial gefunden wurde:

„Sie ist ein sehr angesehenes britisches Model und eine Schauspielerin, die einen jugendlichen Geist in unsere Marke bringt. Die Kampagne verdeutlicht die neue künstlerische Richtung für die Marke und reflektiert eine spaßige britische Empfindsamkeit, die bei unseren Kunden weltweit Widerhall finden wird.“