Musik Popstar Kelly Clarkson ist zu beschäftigt zum Touren

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hat keine Zeit, sich der Musik zu widmen - wegen ihrer Talkshow.

Kelly Clarkson enthüllt, dass ihre Talkshow sie in den letzten Jahren vom Touren abgehalten hat.

Seit 2019 moderiert die US-Popsängerin die ‚Kelly Clarkson Show‘. Nun gab sie zu, dass die Sendung ihre Musikkarriere behindert habe. Bei einem Auftritt in Atlantic City erklärte die 43-Jährige ihren Fans: „Wir haben schon eine Weile keine Show mehr gemacht, Leute, weil ich eine Talkshow habe. Das ist wie ein ganz anderer Job.“

Die Grammy-Preisträgerin genoss ihren Auftritt im Hard Rock Live in der Etess Arena sichtlich. Doch Kelly gab zu, dass sie wegen ihrer Talkshow und ihrem Familienleben einfach zu beschäftigt sei, um auf Tour zu gehen.

„Wir sind traurig, weil wir es lieben, Shows zu spielen, aber es ist schwer, das unterzubringen. Deshalb ist es umso schöner, wenn es mal mit dem Zeitplan klappt“, sagte die ‚Since U Been Gone‘-Interpretin, die mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock die Kinder Remington (9) und River (10) hat. „Und es ist toll, eure Gesichter zu sehen und eure Energie zu spüren.“

Kürzlich verriet die ehemalige ‚American Idol‘-Gewinnerin, dass sie sich momentan ganz auf die Erziehung ihrer Kinder konzentriere. Die Sängerin, die von 2013 bis 2022 mit Brandon verheiratet war, betonte, dass sie deshalb aktuell keine Zeit zum Daten habe. „Ich renne von meiner Show zum Baseballtraining und versuche einfach, da zu sein. Es ist viel“, räumte sie in der Sendung ‚Today with Jenna and Friends‘ ein. Kellys Mutter habe ihr Mut zugesprochen und gesagt: „Ich war alleinerziehend. Ich konnte auch nicht überall dabei sein. Sie werden schon klarkommen. Du bist ja auch okay geworden.“