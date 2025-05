Stars Popstar Tate McRae fühlte sich lange ‚missverstanden‘

Tate McRae - Avalon - Jingle Ball - New York - December 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 14:00 Uhr

Tate McRae fühlte sich als Teenager „missverstanden“.

Die Karriereambitionen der 21-jährigen Popsängerin haben sich während ihrer Teenagerjahre „immer wieder verschoben“, und Tate hat sich jetzt daran erinnert, dass sie sich damals missverstanden fühlte.

Die ‚Greedy‘-Hitmacherin verriet dem ‚Paper‘-Magazin: „Meine Vorstellung von der Zukunft hat sich ständig verändert. Mit 15 fing ich an, mich wirklich für Popkultur zu interessieren und wollte Background-Tänzerin werden. Und irgendwo zwischen 14 und 16 fühlte ich mich einfach so missverstanden. Von da an habe ich angefangen, jeden Tag zu schreiben. Es wurde zu meinem Rettungsanker.“

Tate ist aber auch der Meinung, dass Ruhm und Erfolg sich leicht nachteilig auf ihre Musik auswirken könnten – aber das lasse sie nicht zu. Die Sängerin sagte: „Kunst zu schaffen und zu machen, während man sich selbst so oft im Internet sieht, ist wirklich verwirrend. Es kann den Fluss unterbrechen, in dem man seine beste Arbeit leistet.“ Tate hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, aber sie sieht ihren Erfolg nicht als selbstverständlich an. Die Popmusikerin, die 2022 ihr Debütalbum ‚I Used to Think I Could Fly‘ veröffentlichte, erklärte: „Manchmal gehe ich in die Probe und bekomme Gänsehaut. Allein das Wissen, dass ich vor so vielen Menschen auftreten werde … Es fühlt sich an, als wäre mein größter Traum in Erfüllung gegangen.“

Tate beschrieb sich zuvor als „sehr zielstrebige Person“. Die Sängerin hat noch viele Ambitionen und behauptete, sie sei „wirklich gut darin, zu manifestieren“. Sie erzählte ‚Pride‘: „Ich habe immer Dinge, die ich im Visier habe. Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Manchmal denke ich, dass ich ein wenig hellsichtig bin. Ich bin wirklich gut darin, zu manifestieren!“