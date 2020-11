16.11.2020 22:36 Uhr

PornHub: Diese ungewöhnlichen Filmchen werden am häufigsten gesucht

Sex mit Donald Trump? PornHub zeigt jetzt, welch ungewöhnliche Suchanfragen auf der Website boomen.

Die Website PornHub bietet eine schier unendliche Auswahl von Sex-Filmchen an. Egal, welche geheime Fantasie man hegt, dort findet man den passenden Porno dazu.

Eine jetzt veröffentlichte Grafik beweist einmal mehr, dass die Lüste der Menschen wirklich sehr außergewöhnlich ausfallen können. In Anlehnung an die US-Wahlen legte das kanadische Unternehmen offen, welche ungewöhnlichen bis seltsamen Kategorien in welchem US-Bundesstaat während der Wahlwoche am meisten gesucht wurden.

Ungewöhnliche Sexualpartner

Männer wollen nur mit Models schlafen und Frauen nur mit selbsternannten Hengsten? Nein, anscheinend nicht. In Wyoming suchten besonders viele User nach Pornos mit schwangeren Frauen, während Daddy-Filmchen vor allem in Maine beliebt zu sein scheinen.

Niemand toppt aber die reifen Frauen. Rüstige Rentnerinnen, die nichts anbrennen lassen, haben in den Südstaaten Tennessee und South Carolina unzählige treue Fans. Während in Ohio sogenannte Cougars (reife Frauen, die junge Lover jagen) die Köpfe der User füllen.

Im Übrigen stehen kurvige Frauen sehr hoch im Kurs. In Alaska sowie in Pennsylvania suchten die User nach großen Hintern. In West Virginia verzehren sie sich nach BBWs (Big Beautiful Women) und in Kansas nach molligen Sexualpartnerinnen.

Verkleidungs-Spielchen

Rollenspielchen beim Sex sorgen für eine wunderbare Abwechslung im Bett. Für alle, die selbst mal wieder ein bisschen Schwung in die Kiste bringen wollen, bieten diese ungewöhnlichen Suchbegriffe eine Auswahl an möglichen Kostümen.

Im Bundesstaat Oregon gelüstete es viele Menschen nach einer Sukkubus. Dabei handelt es sich um eine schöne Dämonin, die sich nachts einen Mann sucht, um ihn seinen Samen zu stehlen (zu Deutsch: Buhlteufelin). Ebenso düster mögen es die User in Indiana mit dem Stichwort Goth.

In Utah wird die sexy Nonnen-Fantasie neu interpretiert mit lüsternen Mormonen, die ihren Trieben freien Lauf lassen. Weniger überraschend sind hingegen die Kategorien Cheerleader (Oklahoma) und Fortnite (New Mexico).

Sehr seltsame Vorlieben

Bei einigen der Suchanfragen tauchen allerdings nur große Fragezeichen im Kopf auf. So suchten die Menschen im schönen Florida viel nach schmutzigen Filmchen mit Donald Trump (74). „Grab Them By The Pussy“ als Porno.

In South Dakota hingegen stehen anscheinend nicht wenige User auf Wrestling-Pornos, in denen durchtrainierte Paare mit glitzernden Masken durch den Ring poppen.

Mindestens genauso seltsam mutet der Suchbegriff „Furry“ an, welcher viel in Arkansas verlangt wurde. Damit sind Menschen gemeint, die sich beim Sex Tierkostüme anziehen.

Galerie

Mehr weibliche Lust

Sehr auffällig ist zudem, dass die Lust der Frauen zunehmend in den Fokus rückt. Kein Wunder, denn Daten aus dem Jahr 2018 zeigten, dass jeder Dritte PornHub-User weiblich ist.

Dieser Wechsel in der Perspektive spiegelt sich auch in Kategorien wieder. In Michigan waren zum Beispiel Facesitting-Filmchen total angesagt. Im Bundesstaat New Jersey suchten viele nach Femdom-Clips. Die Abkürzung steht für den Begriff „Female Dominance“ (zu deutsch: weibliche Dominanz) und bezeichnet Varianten des BDSM, in denen die Frau den Mann dominiert.