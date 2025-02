Talent geerbt Porträts: Prinzessin Kate veröffentlicht süße Zeichnungen ihrer Kinder

Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Kate und Prinzessin Charlotte in Sandringham. (jom/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 18:01 Uhr

Für eine Aktion ihrer Stiftung hat Prinzessin Kate Zeichnungen ihrer Kinder veröffentlicht. Als Motiv wählten alle drei offenbar Kate selbst. Besonders ein Porträt begeistert die Royal-Fans.

Prinzessin Kate (43) zeigt mit einem Instagram-Post, wie künstlerisch talentiert ihre Kinder sind. Das Posting zeigt Zeichnungen von Prinz Louis (6), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11). Damit will Kate auf eine Kampagne ihrer Stiftung aufmerksam machen.

Zeichnen als Moment der Verbundenheit

Die Ehefrau von Prinz William (42) gründete im Juni 2021 das "Royal Foundation Centre for Early Childhood". Im Januar 2023 startete die Stiftung die Kampagne "Shaping Us", die das Bewusstsein dafür schärfen will, wie entscheidend die ersten Jahre für die Zukunft eines Kindes sind. In dem neuen Instagram-Post heißt es: "'Shaping Us' beschreibt die sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die sich in der frühen Kindheit zu entwickeln beginnen." Diese Fähigkeiten seien für das ganze Leben entscheidend. "Sie prägen uns, wie wir sind, wie wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen, wie wir mit anderen kommunizieren und in Beziehung treten und wie wir die Welt um uns herum erkunden."

Das Zeichnen von Porträts mit Kindern könne ein Moment der Verbundenheit sein, "in dem man sich gegenseitig ansieht und sich aufeinander konzentriert, kreativ ist und – was am wichtigsten ist – viel Spaß miteinander hat!" Der Post zeigt vier Zeichnungen, von der eine auch von Prinzessin Kate selbst stammt, wie der Instagram-Beitrag verrät. Das Bild der 43-Jährigen scheint Prinz Louis zu zeigen, während die Kinder offenbar ihre Mutter gezeichnet haben. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung von Kates ältestem Kind sorgt in der Kommentarspalte für besonders viel Lob.

"George hat es von seiner Mutter", macht eine Userin auf das offensichtliche Weitergeben des künstlerischen Talents aufmerksam. "Jemand muss die Prinzessin überreden, uns ihre Skizzen zu zeigen! Wir wissen, dass sie eine begabte Künstlerin ist!" Ein weiterer Kommentar lautet: "Ich liebe alle Zeichnungen, aber die von Prinz George ist so gut, ein junger Künstler!"