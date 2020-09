Positiver Corona-Test bei Zlatan Ibrahimovic

24.09.2020 20:10 Uhr

AC-Mailand-Star Zlatan Ibrahimovic wurde positiv auf Covid-19 getestet. Auf Twitter macht er dem Virus eine Kampfansage.

Er bleibt vorerst dem Rasen fern: Fußballstar Zlatan Ibrahimovic (38) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Spieler selbst auf Twitter und sein Verein AC Mailand in einem Statement bekannt gegeben.

„Ich wurde gestern negativ auf Covid getestet und heute positiv. Keine Symptome bis jetzt“, twitterte Ibrahimovic und fügte hinzu: „Covid hatte den Mut, sich mit mir anzulegen – schlechte Idee.“ Der AC Mailand erklärte in seiner Mitteilung, dass der Spieler im Vorfeld des heute (24. September) ausgetragenen Europa-League-Qualifikationsduell gegen FK Bodö/Glimt in einer zweiten Testrunde ein positives Ergebnis erhalten hatte. Ibrahimovic befinde sich seitdem in häuslicher Quarantäne, die zuständigen Behören seien informiert. Alle anderen Teammitglieder und Mitarbeiter wurden laut dem Verein negativ getestet.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) September 24, 2020