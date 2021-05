Post auf Instagram: Teri Hatcher duscht mit ihrem Vierbeiner

Teri Hatcher zeigt sich auf Instagram fröhlich unter der Dusche. (wag/spot)

08.05.2021 16:18 Uhr

Teri Hatcher liebt ihren Vierbeiner Pumpkin. Dass sie ihn sogar mit unter die Dusche nimmt, beweist ein witziger Post auf Instagram.

„Desperate Housewives“-Star Teri Hatcher (56) liebt Hunde. Und das offenbar so sehr, dass sie ihren eigenen Vierbeiner namens Pumpkin sogar mit unter die Dusche nimmt. Den Beweis dafür lieferte die US-Schauspielerin mit zwei witzigen Schnappschüssen auf Instagram.

Teri Hatcher sitzt nackt mit ihrem Hund in der Dusche

„Für alle von euch, die sich vielleicht schonmal vorgestellt haben, wie es ist, mit Pumpkin zu duschen… lasst mich euch sagen… es hat nicht enttäuscht“, schrieb die 56-Jährige auf der Social-Media-Plattform. Dazu postete sie ein Foto, das sie nackt und fröhlich lächelnd in der Dusche sitzend zeigt. In ihren Armen hält die Schauspielerin den nassen Pumpkin. „Es macht Spaß, jemanden zu haben, mit dem man duschen kann.“ Auf einem weiteren Bild ist nur ihr Vierbeiner zu sehen, eingewickelt in ein gelbes Handtuch.