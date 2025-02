So kombiniert man das zarte Rosa Powder Pink: Diese Trendfarbe folgt im Frühjahr auf Burgunderrot

Ariana Grande in einer Abendrobe in Powder Pink von Loewe. (the/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 19:25 Uhr

Burgunderrot war gestern - im Frühling 2025 strahlt die Mode in sanftem Powder Pink! Die Pastellfarbe bringt feminine Eleganz in die Garderobe. So stylt man den Farbton richtig.

Zartes Rosa statt schwerem Weinrot: Während ein sattes, dunkles Burgunderrot die Mode in diesem Winter prägte, bringt der nahende Frühling eine puderrosafarbene Überraschung mit sich. Powder Pink ist die neue Trendfarbe, die uns durch das Frühjahr 2025 begleitet und frischen Wind in die Garderobe bringt. Mit Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (29) hat der zarte, an Zuckerwatte erinnernde Farbton auch bereits einen prominenten Fan gewonnen. Der "Wicked"-Star sorgte bereits Anfang des neuen Jahres in einem romantisch-verspielten Outfit in diesem sanften Rosaton für Wow-Momente auf dem roten Teppich.

Darum ist Powder Pink das neue Burgunderrot

Jede Saison bringt eine neue Farbpalette mit sich – und während der Herbst/Winter 2024/25 von satten beerig-dunklen Rottönen dominiert wurde, schlägt der Frühling eine neue Richtung ein. Powder Pink ist die perfekte Antwort auf die dunkleren Töne des Winters: Es wirkt feminin, leicht und dennoch zeitlos elegant. In den Kollektionen von Miu Miu, Khaite und Alaïa zeigt sich der Trend in fließenden Stoffen wie Seide, Chiffon und Organza – wie geschaffen für die Vorfreude auf die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres und zarte Frühlingsluft.

Video News

Powder Pink lässt sich wunderbar mit den wichtigsten Modetrends 2025 kombinieren. Hier einige angesagte Styling-Ideen.

Power Dressing mit Powder Pink

Oversized-Blazer und weite Hosenanzüge bleiben auch 2025 ein Must-have. In Kombination mit Powder Pink entsteht ein spannender Mix aus maskuliner Struktur und sanfter Eleganz. Ein rosafarbenes Oversize-Hemd über einem monochromen Outfit oder eine Hose in der Trendfarbe mit neutralem Top sorgen für einen stilvollen, aber modernen Business-Look.

Layering-Look in Powder Pink

Transparente Stoffe und Layering sind im Frühling 2025 angesagt. Ein zartes, pudrig-rosafarbenes Chiffonkleid über einer enganliegenden Basis aus Nude- oder Weißtönen sorgt für einen eleganten, aber alltagstauglichen Look. Wer es dezenter mag, setzt auf transparente Ärmel oder Layering mit Organza.

Sportlicher Chic trifft auf rosa Romantik

Athleisure Wear bleibt auch in der neuen Saison relevant. Um den romantischen Charme von Powder Pink mit sportlichen Elementen zu kombinieren, lassen sich rosafarbene Jogger oder Hoodies mit modernen Sneakern oder Caps stylen. Ein Mix aus sportlichen und femininen Akzenten bringt Spannung in den Look und macht ihn perfekt für einen lässigen Comfort-Look.

Pink Accessoires als Key-Pieces

Wer sich an Powder Pink erst langsam herantasten möchte, kann mit Accessoires beginnen. Eine Tasche, Schuhe oder ein Gürtel in der Trendfarbe setzen dezente Akzente und lassen sich mit anderen Farben wie Beige, Grau oder Weiß wunderbar kombinieren. Auch Sonnenbrillen mit rosafarbenen Gläsern sind ein subtiler, aber stilvoller Hingucker – Model Romee Strijd macht es auf Instagram vor.