Glamouröser Auftritt im Slipdress New York Fashion Week: Apple Martin wird zur Beauty-Influencerin Apple Martin beweist ihr Gespür für Mode: Bei einer Beauty-Launch-Party in New York City präsentierte sich die 20-jährige Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin in einem eleganten schwarzen Slipdress und knallrotem Lippenstift.