Präsentiert Kim Kardashian hier die neue Yeezy-Kollektion?

Gewohnt sexy präsentiert sich Kim Kardashian-West (38) auf Instagram – aber präsentiert sie zurzeit gleichzeitig die neusten Teile aus der Yeezy-Kollektion ihres Ehemanns Kanye West (42)?

So mancher denkt, dass Kim Kardashian eine hohle Nuss ist, aber in Sachen Marketing kann ihr niemand das Wasser reichen. Die Ich-Darstellerin und knallharte Unternehmerin weiß die Macht der Medien ganz genau für ihre Zwecke einzusetzen.

Mit ihrem Know-How greift sie nun auch geschickt ihrem aktuell recht medienscheuen Ehemann Kanye unter die Arme. Wir vermuten, dass die vierfache Mutter zurzeit dessen neue Kollektion für sein Label Yeezy promotet. Denn die Kleidungsstücke ihrer letzten drei Postings tragen deutlich Kanyes modische Handschrift.

Alter Trick

Dabei handelt es sich um einen alten Trick von Kim und Kanye, den die beiden schon seit Jahren durchziehen. In den Wochen bevor die neue Kollektion erscheint, tragen Kim Kardashian und ihre Schwestern ohne es explizit zu sagen Kanyes neue Klamotten. Extra aufgetakelt lassen sie sich willig von der wilden Meute an Paparazzi ablichten, welche die Fotos international an die Presse verkaufen. Und schwupps, landet die Mode des Rappers in allen Magazinen ohne das er einen Cent dafür bezahlen müsste.

So geht eben gutes Marketing.

