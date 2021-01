Präsident Biden folgt elf Politikern auf Twitter – und Chrissy Teigen

21.01.2021 13:09 Uhr

Warum folgt der offizielle Twitter-Account des neuen Präsidenten Joe Biden erst zwölf Profilen, darunter ausgerechnet Chrissy Teigen? Eine ebenso witzige wie charmante Geschichte.

Weil der offizielle Twitter-Account des POTUS (President of the United States) beim Machtwechsel von Donald Trump (74) zu Joe Biden (78) auf Null zurückgesetzt wurde, gestaltet sich das neue Profil noch ziemlich jungfräulich. Der erste Tweet von Präsident Biden stammt vom 15. Januar 2021, erst rund fünf Millionen Follower hat das Profil – und folgt selbst gerade einmal zwölf anderen Accounts (Stand 21. Januar). Doch wer sich diese überschaubare Liste genauer durchliest, staunt nicht schlecht: POTUS folgt elf Profilen, die allesamt mit dem Weißen Haus zu tun haben – und Chrissy Teigen (35)!

Die witzige Geschichte dahinter: Die Frau von Musiker John Legend (42, „Bigger Love“) hat selbst dafür gesorgt, dass der neue US-Präsident ihr auf Twitter folgt. Denn kurz zuvor hatte sie sich noch an Joe Bidens Account mit einer Bitte gewandt: „Hallo Joe Biden, seit vier Jahren werde ich nun schon vom Präsidenten blockiert. Kannst du mir bitte folgen?“ Und siehe da: Nur wenige Stunden später wurde der Wunsch des Stars, der stets lauthals seine Abneigung gegenüber Donald Trump bekundete, erfüllt.

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz

— chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021