22.01.2021 19:00 Uhr

Präsident Joe Biden: Das sind seine Kinder und Enkelkinder

Joe Biden ist nun auch ganz offiziell der neue Präsident der USA. Zeit, seine Familie einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, denn die hat ihn während seines Wahlkampfs tatkräftig unterstützt. Wir stellen die Vielzahl an Kindern und Enkeln vor.

Die USA haben einen neuen Präsidenten: Am 20. Januar ist Joe Biden (78) offiziell ins Weiße Haus eingezogen. Immer an seiner Seite? Seine Frau und nun auch First Lady Dr. Jill Biden. Sie ist allerdings nicht die einzige, die den 78-Jährigen bei seinem neuen Amt unterstützt. Hinter Joe steht eine Riege aus Kindern und Enkelkindern, die mächtig stolz auf den neuen Präsidenten sind.

Das sind die Kinder von Joe Biden

Insgesamt hat Joe Biden vier Kinder. Drei davon stammen aus seiner erster Ehe mit Neilia Biden. Ein weiteres Kind hat er mit seiner jetzigen Frau Jill Biden. Doch der 78-Jährige musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn zwei seiner Kinder sind bereits verstorben.

Beau Biden

Beau Biden wurde 1969 geboren und ist der älteste Sohn von Joe Biden. Im Mai 2015 verstarb er im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. Vergessen hat ihn sein Vater Joe aber keines Falls. Immer wieder gedenkt er öffentlich seinem Sohn. So auch in einer Rede kurz vor seiner Amtseinführung als 46. Präsident. Unter Tränen erinnert er sich an den zweifachen Familienvater.

Robert „Hunter“ Biden

Hunter Biden wurde 1970 geboren und scheint vielseitig talentiert zu sein. Er ist Rechtsanwalt, Wirtschaftslobbyist und selbsternannter Künstler. In der Vergangenheit hatte es der heute 50-Jährige nicht leicht. Nach dem Tod seiner Mutter Neilia hatte er immer wieder mit Alkohol und Kokain zu kämpfen. Um die Sucht zu besiegen, begab er sich mehrfach in Entzugskliniken. Eine weiße Weste hat er allerdings trotzdem nicht: Seit letztem Jahr wird gegen den Geschäftsmann ermittelt. Der Grund? Er soll Steuern hinterzogen haben. Hunter hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Diese löste er jedoch 2015 auf und kam mit der Witwe seines Bruders Beau zusammen. 2019 trennten sich die beiden wieder. Nur kurz darauf heiratete er Melissa Cohen – und das nur sechs Tage nach dem Kennenlernen. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn.

Naomi Biden

Naomi Biden wurde 1971 geboren und stammt ebenfalls aus der Ehe mit Neilia, Joe Bidens erster Frau. Mutter und Tochter starben bei einem tragischen Autounfall im Jahr 1972.

Ashley Biden

Ashley Biden ist das einzige Kind von Joe und Jill Biden. Sie wurde 1981 geboren, studierte Anthropologie und Sozialarbeit. Seit 2012 ist sie mit plastischen Chirurgen Howard Krein verheiratet. Sie unterstützt ihren Vater Joe Biden zwar ab und zu bei politischen Veranstaltungen, hält sich dabei jedoch meist im Hintergrund. Erst vor kurzem öffnete sie ihren Instagram-Account auch für die Öffentlichkeit.

Das sind die Enkelkinder von Joe Biden

Nicht nur seine Frau und seine Kinder stärken Joe Biden bei seinen politischen Tätigkeiten den Rücken, auch seine Enkel sind eine tatkräftige Unterstützung. Insgesamt hat der Neu-Präsident acht Enkelkinder.

Naomi Biden

Naomi Biden ist wohl das bekannteste Enkelkind von Präsident Joe Biden. Die 26-Jährige wurde nach ihrer 1972 verstorbenen Tante benannt. Sie ist die Tochter von Hunter Biden und dessen Ex-Ehefrau Kathleen. Naomi studierte Recht an der Columbia Law School und unterstützte ihren Großvater tatkräftig während der Wahl und das, obwohl sie mit Tiffany Trump, der Tochter von Konkurrent Donald Trump, eng befreundet ist.

Finnegan Biden

Finnegan Biden ist die zweite Tochter von Hunter und Ex-Frau Kathleen. Sie wurde nach ihrer Urgroßmutter benannt. Genau wie ihre Schwester, war die 21-Jährige regelmäßig während des Wahlkampfs an der Seite ihres Großvaters zu sehen.

Maisy Biden

Die dritte Tochter von Hunter Biden ist Maisy. Sie ist ein echter Social-Media-Star, denn auf der Plattform TikTok hat die 20-Jährige sage und schreibe 145.000 Fans. Unter dem Username „scoobeydoobey“ begeistert sie ihre Follower mit witzigen Videos. Eine von Maisys besten Freundinnen ist Sasha Obama, die Tochter von Ex-Präsident Barack Obama.

Weitere Enkelkinder

Joe Biden hat fünf weitere Enkelkinder. Viel ist über sie allerdings nicht bekannt. Natalie und Robert stammen aus der Familie von Joes verstorbenem Sohn Beau und halten sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Und auch aus Sohn Hunters Ex-Beziehungen gingen zwei weitere Enkel hervor. Der neuste Spross in der Familie ist der Sohn von Hunter und Melissa Cohen, der 2020 geboren wurde. Der Name des Kindes ist jedoch bisher nicht bekannt. (AB)