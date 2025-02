Ehefrau zeigt sich gerührt Preis bei den Critics Choice Awards: Adam Brody dankt Leighton Meester

Adam Brody sorgte bei den Critics Choice Awards für Rührung bei Leighton Meester. (jom/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 09:34 Uhr

Am Freitag fanden die Critics Choice Awards in Santa Monica statt. Nicht nur Preisträger Adam Brody dankte auf der Bühne seiner gerührten Ehefrau Leighton Meester. Auch andere Promis nutzten die Chance, ihre Liebsten zu würdigen.

Die Critics Choice Awards gingen am vergangenen Freitag im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien über die Bühne. Adam Brody (45) gewann in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Comedyserie" für seine Hauptrolle im Netflix-Hit "Nobody Wants This". In seiner Dankesrede fand er rührende Worte für seine Ehefrau Leighton Meester (38).

Ein Kuss für den Gewinner

"Meine geliebte Frau Leighton, ich danke dir", sagte Brody laut dem US-Magazin "People" am Ende seiner Rede. Weiter erklärte er: "Danke, dass du dieses Leben mit mir teilst und diese Reise mit mir machst. Ich danke dir für unsere Familie. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Meester zeigte sich sichtlich gerührt von den Worten ihres Ehemannes und warf ihm, den Tränen nahe, einen Luftkuss zu. Später gab es dann von der ehemaligen "Gossip Girl"-Darstellerin noch einen richtigen Kuss und eine innige Umarmung für den Preisträger, wie ein Video des "Hollywood Reporter" zeigt. Hinter dem Paar liegt eine schwierige Zeit, die beiden gehörten zu den Promis, die ihre Anwesen bei den Waldbränden in Los Angeles verloren haben.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends

Adrien Brody (51), der den Preis als "Bester Schauspieler" für "The Brutalist" mit nach Hause nahm, dankte ebenfalls seiner Partnerin Georgina Chapman (48). Laut "People" sagte er in seiner Rede: "Ich möchte mich bei meiner Crew und dem fantastischen Cast bedanken, ohne die ich nicht hier sein könnte, bei meinem Team, das mich unterstützt und angeleitet hat […] und natürlich bei meiner wunderbaren Freundin Georgina und meinen Eltern, vielen Dank. Ohne euch wäre ich nicht hier."

Zoe Saldana (46), Gewinnerin in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" für "Emilia Pérez", würdigte wiederum ihren "unglaublichen Ehemann und meinen Neffen, der heute Abend bei mir ist. Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin. Danke, und an meine Jungs, mein größtes Abenteuer und meine härtesten Kritiker. Ich liebe euch."

Zu den weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern des Abends zählten Demi Moore (62, "Beste Schauspielerin" für "The Substance") und Kieran Culkin (42, "Bester Nebendarsteller" für "A Real Pain"), der seinen Preis nicht persönlich abholte. Als "Bester Film" wurde "Anora" ausgezeichnet, "Konklave" wurde für das "Beste Schauspielensemble" gewürdigt. Jon M. Chu (45) nahm für "Wicked" den Preis für die "Beste Regie" mit nach Hause. "Wicked", "Emilia Pérez" und "The Substance" räumten am Freitagabend jeweils drei Preise ab. Die Serie "Shogun" konnte sich über vier Preise freuen.

Die Critics Choice Awards waren angesichts der Brände in Kalifornien zweimal verschoben worden. Ursprünglich war die Preisverleihung für den 12. Januar angesetzt, jedoch wurde sie vier Tage vorher auf den 26. Januar gelegt. Mitte Januar wurde dann der neue Termin am 7. Februar angekündigt.