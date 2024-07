Achttägige Reise endet am 6. Juli König Frederik X. und Königin Mary: Letzte Termine in Grönland Seit dem 29. Juni bereist das dänische Königspaar Grönland. Am 6. Juli stehen die letzten Termine an. Während Frederik X. der Insel zum Schluss eine Liebeserklärung machte, gab es für seine Frau während des Aufenthalts einen Schock-Moment.