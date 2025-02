Sie begeistert mit ihrem Glamour-Look Premiere in L.A.: Millie Bobby Brown ist kaum wiederzuerkennen

Millie Bobby Brown glänzt auf der Premiere von "The Electric State". (hub/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 09:18 Uhr

Millie Bobby Brown präsentiert sich bei der Premiere von "The Electric State" in Los Angeles im Glamour-Look. Die "Stranger Things"-Schauspielerin verzaubert in einem funkelnden Couture-Kleid.

Millie Bobby Brown (21) hat am Montagabend bei der Premiere des Films "The Electric State" mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt. Die 21-Jährige erschien im Egyptian Theatre in Los Angeles in einem bodenlangen, funkelnden Kleid in Gold- und Silbertönen. Zu dem Outfit gehörte ein Cape-artiges Oberteil mit kurzen Ärmeln im gleichen glitzernden Design.

Stilvolle Details komplettieren den Look

Die "Stranger Things"-Darstellerin vervollständigte ihren glamourösen Auftritt mit funkelnden Diamantohrringen, die perfekt zu ihrem Ehering passten. Ihre blonde Mähne trug sie zu einem eleganten Dutt hochgesteckt, mit einem Pony, der ihr Gesicht umrahmte. Silberner Lidschatten sorgte für ein weiteres glitzerndes Highlight.

Zur "The Electric State"-Premiere wurde die Schauspielerin von ihrem Ehemann, Jake Bongiovi (22), begleitet. Der Sohn des Rockstars Jon Bon Jovi (62) präsentierte sich elegant im klassischen schwarzen Smoking mit Fliege und bildete damit den perfekten Kontrast zu Browns schimmerndem Outfit.

Jake Bongiovi war am Filmset mit dabei

In "The Electric State", einem Science-Fiction-Film unter der Regie der Russo-Brüder, spielt Millie Bobby Brown an der Seite von Chris Pratt (45). Der Hollywoodstar verriet laut "People" auf der New York Comic Con im Oktober 2024, dass Jake Bongiovi während der Dreharbeiten auch häufig am Set des Films war, der ab dem 14. März auf Netflix zu sehen sein wird. Pratt schwärmte demnach über Brown und Bongiovi. "Sie sind diese total tollen und normalen Menschen, die außergewöhnliche Leben führen."

Das Paar, das 2021 seine Beziehung öffentlich machte, steht kurz vor seinem ersten Hochzeitstag. Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben sich im Mai 2024, ein Jahr nach ihrer Verlobung, zunächst im kleinen Kreis vor Familie und Freunden das Jawort gegeben. Später folgte eine zweite, prunkvollere Hochzeit in Italien.