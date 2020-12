08.12.2020 12:50 Uhr

“Pretty in Plüsch“: Darum fliegt die Show endlich aus dem Programm

''Pretty in Plüsch'' wird nach nur zwei Folgen abgesetzt. Woran ist das das Format gescheitert? Hinter den Kulissen soll es jedenfalls ordentlich gekracht haben.

Michelle Hunziker (43) als Moderatorin und eine Jury bestehend aus namhaften Stars wie Sarah Lombardi (28) und Hans Sigl (51). Eigentlich hat “Pretty in Plüsch“ allein dadurch schon alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches TV-Format erfüllt. Dennoch wird die Show bereits nach zwei Folgen abgesetzt. Grund dafür sind in erster Linie die enttäuschenden Quoten.

Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei gerade einmal 5,1 Prozent – unterirdisch! Vermissen werden die Show also herzlich wenig Zuschauer. Bis auf das, dass Promis mit einer Puppe singen, ist ja schließlich auch nichts Spektakuläres passiert. Doch auch hinter den Kulissen ging so einiges schief.

Kandidatin kam wie es ihr passte

Wie die “Bild“-Zeitung berichtet hat, ging es Backstage zu wie im Affenzirkus. “Eine Kandidatin kam beispielsweise meist zu spät, an einem Tag sogar gar nicht“, wird eine Mitarbeiterin der Produktion zitiert. Welche Madame dahinter steckt, hat sie allerdings nicht verraten. Doch die Teilnehmerin war nicht die einzige, die negativ aufgefallen ist.

Starallüren und Beschwerden

Ein Kollege der Mitarbeiterin erklärte nämlich außerdem, dass auch ein weiterer Kandidat die Nerven des Produktionsteams durch seine ständigen Beschwerden ordentlich strapaziert hat. Durch seine Starallüren landete er auf der Sympathieskala der Kollegen jedenfalls ganz unten. “Er meinte, er würde schon seit 40 Jahren im Fernsehen arbeiten und wüsste, wie der Hase läuft“, soll der Kandidat Backstage gesagt haben. Um wen es sich konkret handele, wurde aber leider auch hier nicht verraten.

Liebes-Chaos hinter den Kulissen?

Doch damit nicht genug. Nachdem Hardy Krüger junior verletzungsbedingt ausscheiden musste, wurde Jimi Blue Ochsenknecht als Ersatz mit an Bord geholt, der für eigentlich für frischen Wind sorgen sollte. Dumm nur, dass auch Reality-Sternchen Jessica Paszka auf der Liste der Teilnehmer steht.

Der Freund der ehemaligen “Bachelorette“ ist nämlich kein geringerer als Johannes Haller. Der war zuvor mit Jimis Freundin Yeliz Koc zusammen. Um zu verhindern, dass die beiden aneinander rasseln, soll der Frauenschwarm eine Kabine weit weg von der Beauty bekommen haben.

Eine Folge gibts noch

Bei “Pretty in Plüsch“ war also wohl von Anfang an der Wurm drin. Schließlich konnte selbst der vielversprechende Cast um Michelle Hunziker und Sarah Lombardi die Show nicht vor ihrer vorzeitigen Absetzung retten. Für die wenigen Fans des Formats gibt es aber dennoch einen Lichtblick: am Freitag den 11. Dezember wird Sat.1 die letzte Folge um 20.15 ausstrahlen. Dort werden dann Jimi Blue Ochsenknecht, Jessica Paszka, Janine Kunze sowie Massimo Sinató gegeneinander antreten und um den Sieg der Verlierer-Show singen. “Pretty und Tschüss.“