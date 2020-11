27.11.2020 16:00 Uhr

„Pretty in Plüsch“: Das steckt hinter der schrägen Gesangsshow

An diesem Freitag startet die neue Show "Pretty in Plüsch". Stars werden gemeinsam mit Plüsch-Puppen live auf der Bühne performen. Hier gibt es alle Infos.

Das TV-Programm hält ein neues Musikformat bereit: „Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands“ startet an diesem Freitag (20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn). Eine Gruppe von Stars tritt mit gesangstalentierten Plüsch-Puppen auf die Bühne und singt mit ihnen ein Duett.

Die Duette

Moderatorin Mareile Höppner (43) tritt mit Plüsch-Gentleman Harry Love an. Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (46) wird mit Grummel-Puppe Werner Edel performen. Comedian Ingolf Lück (62) stellt sich gemeinsam mit Plüsch-Diva Francesca de Rossi der Herausforderung. Die ehemalige „Bachelorette“ Jessica Paszka (30) hat Plüsch-Lauch Kevin Puerro an ihrer Seite.

Einhorn-Puppe Didi Rakete wird mit Tänzer Massimo Sinató (39) die Bühne entern. „Musik und Tanz sind schon immer Teil meines Lebens und ich dachte mir, es wäre äußerst spannend, zum Tanzen auch noch das Singen erlernen zu dürfen“, erklärt der „Let’s Dance“-Profi Sinató im Interview mit spot on news. Maki-Puppe Polly bereitete Schauspieler Hardy Krüger jr. (52) auf den gemeinsamen Auftritt vor. Sein Gesangstalent halte sich in Grenzen, gibt Krüger jr. gegenüber spot on news zu. Die Nervosität sei deshalb „riesig“.

Juroren und Moderation

Die dreiköpfige Jury um Sängerin Sarah Lombardi (28), Schauspieler Hans Sigl (51) und einem wöchentlich wechselnden Gast-Juror bewertet die Auftritte und gibt ihr Urteil ab. Den Anfang macht DJ Bobo (52). Am Ende entscheiden alleine die Zuschauer im Live-Voting, welches Paar in der nächsten Show erneut auf der „Pretty in Plüsch“-Bühne auftreten darf und welches Duo die Sat.1-Show verlassen muss.

„Ich denke, die Kombination Puppe und Mensch hat etwas ganz Uniques und Spannendes. Die Charaktere der Puppen sind wirklich witzig und die Kollegen sehr passend dazu ausgesucht“, freut sich Hans Sigl im Interview mit spot on news auf seine neue Jurytätigkeit. Moderiert wird die Show von Michelle Hunziker (43).

(jom/spot)