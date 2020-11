06.11.2020 12:58 Uhr

„Pretty in Plüsch“: Diese Stars treten zur Gesangsshow an

Am 27. November startet die neue Sat.1-Show "Pretty in Plüsch". Diese Stars wollen an der Seite von Puppencharakteren mit ihrem Gesangstalent punkten.

Die prominenten Kandidaten für die neue Sat.1-Show „Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands“ stehen fest. Neben dem bereits bekannten Schauspieler Hardy Krüger Jr. (52) wagen auch Moderatorin Mareile Höppner (43), Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (46), Comedian Ingolf Lück (62), Tänzer Massimo Sinató (39) und Reality-Star Jessica Paszka (30) die Herausforderung.

Die Stars treten mit Puppencharakteren wie Plüsch-Gentleman Harry Love oder Grummel-Puppe Werner Edel in Duetten auf. In vier Liveshows müssen sie Jury und Zuschauer mit ihren Performances überzeugen. Die dreiköpfige Jury um Sängerin Sarah Lombardi (28), Schauspieler Hans Sigl (51) und einem wöchentlich wechselnden Gast-Juror bewertet die Auftritte und gibt ihr Urteil ab. Am Ende entscheiden alleine die Zuschauer im Live-Voting, welches Paar in der nächsten Show erneut auf der „Pretty in Plüsch“-Bühne auftreten darf und welches Duo die Sat.1-Show verlassen muss. Startschuss ist der 27. November um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Michelle Hunziker (43).

(obr/spot)