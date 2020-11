27.11.2020 18:55 Uhr

„Pretty in Plüsch“: Erste exklusive Bilder mit Michelle Hunziker

Heute startet die neue Show "Pretty in Plüsch", zu sehen gibt es die verrücktesten Promi-Puppen-Duette in der schrägsten Gesangsshow Deutschlands.

„‚Pretty in Plüsch‘ ist herausfordernd, ungewohnt und nie gesehen“, sagt Michelle Hunziker: „Beim Trailer-Dreh sind die Charaktere für mich zum ersten Mal lebendig geworden. Man vergisst komplett, dass das Puppen sind und hat das Gefühl, man hat es mit echten Lebewesen zu tun. Das macht es noch spannender. Ich kann es kaum erwarten, wie das dann auf der großen Livebühne aussieht.“

Michelle ist begeistert

Michelle Hunziker ist total begeistert und schwärmt weiter: „Ich habe mich sofort in ‚Pretty in Plüsch‘ verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt. Unsere Puppen-Stars coachen ihre prominenten Partner für das gemeinsame Duett auf der großen Showbühne, und ich bin so gespannt, welche ungeahnten Gesangstalente die Plüsch-Charaktere aus unseren Promis herauskitzeln. Wer gewinnen will, muss als Team hart arbeiten und üben, da werden die Emotionen Purzelbaum schlagen. Das wird ein Spaß! Und vielleicht werde auch ich den Zuschauern noch mal eine ganz andere Seite von mir zeigen.“

So funktioniert die Show

In Pretty in Plüsch treten sechs ungleiche Promi-Puppen-Duette an, um Jury und Zuschauer mit einzigartigen gemeinsamen Performances zu begeistern.

Moderatorin Mareile Höppner mit Plüsch-Gentleman Harry Love. Hardy Krüger Jr. mit Maki-Puppe Polly. Grummel Werner Edel mit Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze. Comedian Ingolf Lück mit Plüsch-Diva Francesca de Rossi. Jessica Paszka mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro. Einhorn-Puppe Didi Rakete mit Tänzer Massimo Sinató.

Wer muss gehen?

Dabei coachen die Plüsch-Stars ihre prominenten Gesangspartner. Die dreiköpfige Jury um Sängerin Sarah Lombardi, Schauspieler Hans Sigl und einem wöchentlich wechselnden Gast-Juror – zum Auftakt DJ Bobo – bewertet die Auftritte und gibt ihr Urteil ab.

Aber am Ende entscheiden allein die Zuschauer im Live-Voting, welches Duo die SAT.1-Show verlassen muss und welche Paarung am Ende #PrettyinPlüsch gewinnt. Wie kommen die ungleichen Paare im Training miteinander klar? Wer zeigt die größte Entwicklung? Welches Duett harmoniert am besten auf der Bühne?

„Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands“ ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.