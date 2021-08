„Pretty Little Liars“-Star Ian Harding hat heimlich geheiratet

Ian Harding auf der Premiere von "Le Mans 66" (wue/spot)

12.08.2021 21:37 Uhr

US-Schauspieler Ian Harding und seine Freundin Sophie Hart haben heimlich "Ja" gesagt. Die beiden sind schon seit fast zwei Jahren verheiratet.

Der US-amerikanische Schauspieler Ian Harding (34) ist verheiratet! Und das nicht erst seit kurzer Zeit, wie nun bekannt wird. Der 34-Jährige und seine langjährige Freundin Sophie Hart haben sich vor fast zwei Jahren das Jawort gegeben, wie ein Sprecher Hardings dem US-Magazin „People“ bestätigt hat.

Seit zehn Jahren ein Paar

Die Zeremonie soll bereits im Oktober 2019 stattgefunden haben, wie eine anonyme Quelle aus dem Umfeld Hardings „E! News“ erklärt haben soll. Zuvor hatte es entsprechende Spekulationen gegeben, dass Harding geheiratet haben könnte. Der Schauspieler veröffentlichte mehrere Bilder auf Instagram, eines davon unter anderem im Februar, auf denen er offenbar einen Ehering trägt.

Harding und und Hart sollen bereits seit 2011 ein Paar sein. Der Schauspieler war zwar bereits in zahlreichen Serien und Filmen zu sehen, am bekanntesten dürfte er aber für seine Rolle in „Pretty Little Liars“ sein. Zudem spielte er unter anderem auch in „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ und „Chicago Med“ mit.