Pretty Little Liars: Troian Bellisario freut sich auf ein Baby

Mittwoch, 8. August 2018 09:39 Uhr

Troian Bellisario und Patrick J. Adams erwarten angeblich ihr erstes Kind. Die ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin und der ‚Suits‘-Star werden laut ‚E! News‘ zum ersten Mal Eltern.

Spekulationen um eine Schwangerschaft der 32-Jährigen gab es bereits im Mai, als das Paar beim Liebesurlaub auf Mykonos gesichtet wurde.

Quelle: instagram.com

Damals trug die 32-Jährige einen braunen Badeanzug, der einen möglichen Babybauch enthüllte. Auch bei der Hochzeit von Patricks Ex-Serienkollegin Meghan Markle mit Prinz Harry trug die hübsche Brünette ein locker fallendes Kleid, das wie gemacht schien, um eine Babykugel zu kaschieren. Eine offizielle Bestätigung der süßen Nachrichten gibt es jedoch noch nicht. Die zwei Schauspieler hatten sich im Dezember 2016 das Jawort gegeben und scheinen nun bereit für den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung zu sein.

200 Gäste bei der Hochzeit

Für ihre Hochzeitszeremonie hatte sich das Paar etwas ganz Besonderes einfallen lassen und lud die 200 Gäste für drei Tage an die kalifornische Küste ein. Dafür wurden große Zelte aufgebaut, in denen die Hochzeitsgesellschaft übernachten konnte. Die Zeremonie selbst fand in einem romantischen Waldstück statt und alle Geladenen konnten in alten Kinosesseln Platz nehmen, der Gang zum Altar wurde von Kerzen gesäumt. Unter den 200 Gästen befanden sich auch Patricks ‚Suits‘-Co-Stars Gabriel Macht und Sarah Rafferty. Nicht dabei war allerdings Meghan Markle, die zu dem Zeitpunkt aufgrund ihrer Beziehung zu Prinz Harry schon im Fokus der Medien stand und die Hochzeit nicht mit ihrer Anwesenheit überschatten wollte.