Auf den Spuren ihrer berühmten Tante „Pretty Woman“-Vibes: Emma Roberts überrascht mit neuem Look

Emma Roberts hat sich von ihren blonden Haaren verabschiedet. (obr/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 16:28 Uhr

Emma Roberts überrascht ihre Fans mit einer Typveränderung: Mit ihrer neuen roten Mähne sieht die 33-Jährige ihrer berühmten Tante, Julia Roberts, immer ähnlicher.

Mit einem simplen "Sunrise Red" und zwei Sonnenaufgangs-Emojis zeigt Emma Roberts (33) auf Instagram ihren neuen Look. Die Schauspielerin präsentiert sich ihren 20,5 Millionen Followerinnen und Followern mit einer feurig-roten Mähne – und die Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Tante Julia Roberts (57) ist nicht zu übersehen.

Hinter der Verwandlung stecken die Haarexperten Nikki Lee und Riawna Capri. "Ich habe diesen Farbton speziell für Emma kreiert, da sie für eine kommende Rolle rot werden musste", verriet Lee dem US-Magazin "People".

Fans sind begeistert

In den Kommentaren überschlagen sich die begeisterten Reaktionen der Fans. "Total 'Pretty Woman'-Vibes", schreibt ein Follower und spielt damit auf den ikonischen Look von Julia Roberts an. "Level Tante Julia freigeschaltet", kommentiert ein anderer User. Auch "Riverdale"-Star Madelaine Petsch (30), selbst bekannt für ihre rote Mähne, zeigt sich beeindruckt: "Du siehst so gut aus!"

Julia Roberts, die unter anderem aus "American Horror Story" bekannt ist, trägt ihre Haare gewöhnlich blond, hat aber auch schon mit anderen Farben experimentiert. So war sie brünett, eisblond und erdbeerblond. Im Dezember 2020 sorgte sie für Aufsehen, als sie sich einen kinnlangen Bob schneiden ließ.

Gemeinsamer Film mit Tante Julia?

Die neue rote Mähne markiert nun eine weitere Veränderung im Look der Schauspielerin – und unterstreicht einmal mehr ihre Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Tante. Vor der Kamera waren die beiden jedoch noch nie gemeinsam zu sehen.

Tatsächlich habe sich ein gemeinsames Projekt einfach noch nicht ergeben, erklärte die 33-Jährige vor wenigen Monaten dem US-Magazin "Variety". "Wir schicken uns gegenseitig Bücher und sprechen über einige Sachen, aber es war noch nicht das Richtige dabei". Im Romantik-Hit "Valentinstag" (2010) spielten zwar beide mit – allerdings in verschiedenen Storylines, sodass sie keine gemeinsamen Szenen vor der Kamera hatten.