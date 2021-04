Preview: Angelina Jolie im Thriller „They Want Me Dead“

24.04.2021 21:20 Uhr

Angelina Jolie kehrt mit einem Thriller zurück. Der geplante Kinostart dürfte angesichts der aktuellen Lage allerdings kaum realistisch sein.

Von New Line Cinema kommt der spannende Thriller „They Want Me Dead“ mit der Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie („Girl, Interrupted“, die „Maleficent“-Filme) in der Hauptrolle, geschrieben und inszeniert von dem Oscar-nominierten Taylor Sheridan („Hell or High Water“, „Wind River“).

Jolie spielt Hannah, eine „Feuerspringerin“ (engl. smoke jumper, Feuerwehr-Eliteeinheit für Waldbrände), die noch immer unter dem Verlust dreier Menschenleben leidet, die sie nicht aus einem Feuer retten konnte.

Darum geht’s in „The Want Me Dead“

Sie findet eine Art Trost im Schmerz, den sie sich selbst zufügt, ob es nun ein angeberischer Stunt ist, der sie umhaut, oder die selbst auferlegte Isolation in ihrem Wachturm hoch über der Wildnis von Montana. Als jedoch Connor – ein scheuer Junge, der blutverschmiert und anscheinend traumatisiert zu sein scheint – in ihrem abgelegenen Gebiet auftaucht, müssen sie sich gemeinsam auf den Weg machen, um die kilometerlangen dichten Wälder zu durchqueren.

Sie trotzen tödlichen Gewitterstürmen, die selbst Hannah mit ihren ausgefeilten Überlebensfähigkeiten an ihre Grenze bringen, und sind sich dabei der wirklichen Gefahren nicht bewusst: zwei erbarmungslose Killer, die Connor aus einer Richtung jagen, während ein gewaltiges Feuer direkt auf sie zukommt und dabei alles auf seinem Weg vernichtet.

Wird Hannah, gefangen zwischen zwei Übeln, sie lange genug am Leben halten können, um Connor zu retten und sich damit auch selbst endlich vergeben zu können?

Zur Besetzung gehören außerdem Nicholas Hoult (die „X-Men“-Filme), Finn Little („Reckoning“), Aidan Gillen („Game of Thrones“, „Peaky Blinders: Gangs of Birmingham“), Medina Senghore („Happy!“), Tyler Perry („Vice – Der zweite Mann“, „Gone Girl – Das perfekte Opfer“), Jake Weber („Midway – Für die Freiheit“, „Homeland“) und Jon Bernthal („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, „Wind River“).

Taylor Sheridan führte Regie nach einem Drehbuch von Michael Koryta, Charles Leavitt und Sheridan, das auf dem gleichnamigen Roman von Koryta basiert.

Der geplante Kinostart 13. Mai dürfte angesichts der aktuellen Lage kaum realistisch sein.